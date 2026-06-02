Por Marco Quilca León

Héctor Cúper apenas lleva tres partidos en Universitario, pero ya empezó a mover piezas. Y sobre todo, empezó a enviar mensajes. El más evidente ocurrió en los dos partidos más importantes de este corto inicio de ciclo: los de Copa Libertadores. Allí, el técnico argentino decidió colocar a Héctor Fértoli como volante ancla y dejó en el banco a Jesús Castillo, futbolista que venía desempeñándose como titular en esa posición.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.