No fue un detalle menor. En un equipo que todavía intenta acomodarse tras la salida de Javier Rabanal, la decisión expuso una búsqueda urgente: Universitario necesita un nuevo mediocampista central. Uno con experiencia, capacidad táctica y liderazgo. Un futbolista que pueda convertirse en el equilibrio del equipo, algo parecido a lo que fue Rodrigo Ureña en las mejores versiones cremas.

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Durante los últimos días un nombre empezó a instalarse con fuerza desde Argentina: Nicolás Previtali. Sin embargo, según pudo conocer este Diario, el panorama es un poco más amplio. Universitario trabaja entre dos opciones para reforzar esa posición y el nombre que hoy aparece como prioridad para Héctor Cúper es Rodrigo Saravia, volante uruguayo de 25 años que actualmente juega en el Ponte Preta de Brasil y que reúne varias de las características que busca el técnico argentino.

La intención del comando técnico es clara: incorporar un mediocampista de recuperación con despliegue, agresividad táctica y capacidad para sostener al equipo en momentos de presión. Un futbolista que pueda asumir responsabilidades defensivas y también aportar equilibrio en la salida.

Saravia encaja bastante en esa descripción. El uruguayo se desempeña como mediocampista central y volante de contención. Su principal característica está asociada al despliegue físico y al trabajo sin balón. A lo largo de su carrera ha destacado por su intensidad para recuperar, cerrar espacios y ejercer presión alta.

Rodrigo Saravia vs River Plate



Volante central con agresividad, recorrido y primer pase seguro.



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Formado en el fútbol uruguayo, Saravia desarrolló buena parte de su carrera fuera de su país y ha sumado experiencias en distintos contextos competitivos. Su perfil responde al tipo de jugador que Cúper históricamente priorizó en los equipos que dirigió: futbolistas tácticamente ordenados, fuertes en el duelo individual y comprometidos defensivamente.

En Universitario consideran que el Clausura exigirá otra estructura. El equipo necesita competir localmente, pero también reconstruirse futbolísticamente después de un semestre marcado por cambios constantes. La salida de Rabanal dejó heridas deportivas y el arribo de Cúper apunta a una idea distinta: un equipo más sólido, más físico y menos vulnerable.

Nicolás Previtali, el otro nombre apuntado

Eso, sin embargo, no significa que Nicolás Previtali haya quedado descartado. Todo lo contrario. El volante argentino de 30 años sigue siendo una de las alternativas importantes que maneja la administración y el comando técnico.

Previtali nació futbolísticamente en Atlanta, uno de los clubes tradicionales del ascenso argentino. Allí se convirtió en referente, capitán y uno de los futbolistas más identificados con la institución. Aunque también tuvo pasos por Independiente del Valle y Montevideo City Torque, fue en la Primera Nacional donde terminó consolidando su nombre.

“Es un gran mediocampista central, ya tuvo un paso por el exterior. Acá jugó en Atlanta, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol argentino. Sin lugar a dudas es de los mejores en su puesto. Buen porte físico, mucha técnica, buena ubicación. Ha jugado como 5, doble 5 y tiene buen remate”, explicó anteriormente Leonardo Zárate, periodista argentino especializado en ascenso y panelista de Radio La Red.

Fabio Daniel Baretto también lo define desde otro ángulo: “Es un mediocampista de buena técnica, referente y capitán en Atlanta. Tiene más marca que juego, pero tiene una buena técnica”.

Además existe un detalle que no pasa desapercibido dentro de Ate: la recomendación interna. Caín Fara compartió vestuario con Previtali y no dudó en elogiarlo públicamente meses atrás. “Es el mejor futbolista con el que jugué”, dijo.

Hoy Jesús Castillo no aparece como una garantía absoluta para el entrenador. Y aunque todavía tiene margen para pelear el puesto, las decisiones recientes dejan claro que Cúper busca otro perfil para la zona medular.

En Universitario todavía no existe una decisión definitiva. Lo que sí parece claro es que el técnico argentino ya identificó una necesidad urgente y la búsqueda se redujo a dos caminos: Rodrigo Saravia, la prioridad actual del entrenador, y Nicolás Previtali, la alternativa que sigue ganando fuerza desde Argentina. El mercado recién empieza y una nueva novela parece abrirse en Ate.

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