Universitario de Deportes cayó 3-1 ante Los Chankas y cerró su participación en la Liga 1, donde lograron coronarse tricampeones. Ahora, en medio de la planificación para el siguiente año, Rodrigo Urea dio pistas sobre su futuro.

El mediocampista chileno afirmó que tiene contrato vigente con la ‘U’, pero desea reunirse con la directiva para tratar un tema pendiente.

“Tengo contrato vigente con el club por un año más. Ya tendré una reunión, sentarme a conversar, no para saber si sigo o no sigo”, indicó.

“Tengo cosas puntuales que tocar como el tema de mi sanción que sufrí este año; la cual todavía estoy esperando explicaciones, no hay videos y me privaron de jugar un montón de tiempo”, agregó.