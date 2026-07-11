Rodrigo Ureña rompe su silencio: “Me amenazaron para que dejara Universitario”. (Foto: Millonarios)
Rodrigo Ureña rompe su silencio: “Me amenazaron para que dejara Universitario”. (Foto: Millonarios)
Por Redacción EC

Rodrigo Ureña regresó al estadio Monumental con la camiseta de Millonarios, pero su vuelta estuvo marcada por unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. Tras el amistoso frente a Universitario, el volante chileno rompió el silencio sobre su salida del club crema y aseguró que vivió una etapa complicada antes de concretar su partida.

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