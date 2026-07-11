Rodrigo Ureña regresó al estadio Monumental con la camiseta de Millonarios, pero su vuelta estuvo marcada por unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. Tras el amistoso frente a Universitario, el volante chileno rompió el silencio sobre su salida del club crema y aseguró que vivió una etapa complicada antes de concretar su partida.

“Pasaron un montón de cosas, que yo salga a hablar ahora de cómo se portaron conmigo, de la forma en que me amenazaron para que pudiera salir del club... Pero lo que menos quiero es que Universitario se vea afectado con una declaración mía”, afirmó el mediocampista.

Ureña evitó profundizar en los detalles, aunque dejó un mensaje directo para quienes participaron en ese proceso. “Ellos saben lo que hicieron y los responsables saben la forma en que me trataron”, expresó, sin mencionar nombres, pero evidenciando su malestar por la manera en que terminó su etapa en Ate.

Pese a ello, el chileno quiso separar a la institución de quienes hoy la dirigen. “Universitario es su gente, no la persona que está a cargo de turno. El día de mañana la gente se va, llegan otros y el club tiene que salir adelante con garra y pundonor”, concluyó el chileno.

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