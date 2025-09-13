Explotó. La Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ratificó la sanción de seis fechas sobre Rodrigo Ureña por los incidentes en el clásico ante Alianza Lima.

El futbolista de Universitario de Deportes encontró en sus redes sociales el medio perfecto para mostrar su malestar por esta decisión.

Además, indicó que no tenía conocimiento de que no podía estar en el área del vestuario al no encontrarse en la lista de convocados

Comunicado de Rodrigo Ureña

“Desde que me enteré de la investigación que se estaba realizando en mi contra por los hechos que se me imputan en el partido del día 24 de agosto del presente año, tomé la decisión de mantenerme en silencio y dejar que la investigación siguiera su curso. Sin embargo, ahora que me encuentro en conocimiento de la sanción que han establecido en mi contra me encuentro en la obligación de alzar la voz.

Como primer punto quiero dejar claro que no busco ofender directamente a nadie, ni imputar ningún tipo de acusación, únicamente ser oído y poder defenderme como ocurre en cualquier proceso disciplinario.

El día del partido, yo me encontraba lesionado, lesión que aún estoy atravesando, razón por la cual no me encontraba en lista de jugadores, sin embargo podía acompañar a mis compañeros y dar mi apoyo desde el lugar que en ese momento me correspondía. Ingresé al vestuario previo al partido con total normalidad, como lo hice siempre que estuve lesionado, luego subí a un palco donde vi gran parte del partido y bajé nuevamente en la parte final. Jamás se me mencionó que no podría estar ahí, ya que, la limitación inicialmente conocida por mi persona es únicamente cuando uno se encuentra expulsado, y yo solo estaba lesionado. Cabe destacar que siempre se ha permitido bajar incluso a buscar café dentro del camerino, tanto para colaboradores como para jugadores fuera de lista mientras se juega el partido.

Como segundo punto importante, se me imputa que insulté de manera directa a uno de los árbitros del partido, cuando en realidad simplemente pase caminando y ahí mismo también se encontraban colaboradores del club. En ese momento del partido ocurre una situación dentro de la cancha que genera una ola de reclamos, desde la banca, colaboradores e incluso hinchas que se puede escuchar desde la reja, cosa que es bastante normal en un deporte como el fútbol, en ese momento alguien “aparentemente” menciona que fui yo quien insulta, sin embargo, los reclamos eran de todas partes sin existir pruebas directas que fui yo quien propició dichos comentarios.

Como defensa inicial solicité una audiencia en la que frente a frente, pudiese expresar mis descargos y defenderme, sin embargo, no se me dio la opción de aquello. Simplemente fueron los descargos de una de las partes, sin darme posibilidad de ser oído directamente. Situación muy lejana a los derechos que tienen cualquier persona.

Se me realiza una sanción totalmente desmedida, considerando que no fui parte del partido, no interrumpí el partido, y esto simplemente nace de la palabra de una persona contra otra.

Me encuentro en una situación muy extraña, me pregunto si frente a esta situación existe algún tipo de persecución personal, debido a que son constantes los fallos en mi contra, ahora fuera de cancha pero también dentro. Sufrí durante el año dos fracturas ocasionadas en partidos, en un dedo del pie por pisotón y en la mano, también por pisotón, y en el momento de reclamar dentro del mismo partido siempre se me decía que era exageración, así que decidí siempre mantenerme al margen de cualquier reclamo interno o público en contra del arbitraje. Asimismo, he sido objeto de diversos comentarios racistas respecto a mi nacionalidad de distintos participantes del fútbol, en distintos partidos siendo estos escuchados por muchas personas, jamás fueron expuestos en un informe arbitral y tampoco fueron reclamados desde mi parte, debido a que lo entendía como parte del fútbol.

Durante esas situaciones guardé silencio pero frente a este tipo de revés nuevamente, con la máxima sanción de 6 fechas que me afecta directamente desde lo deportivo, personal e incluso emocional, no puedo seguir manteniendo el silencio, sobre todo en una situación donde no existen pruebas, ni video de lo que me acusan.

Finalmente quiero dejar claro que con esto no busco responsables de nada directamente, busco únicamente ser oído frente a esta situación en particular, que se respeten los derechos mínimos de cualquier persona ante este tipo de acusaciones y se actúe con objetividad, ya que, el agravio contra mí, frente a esta decisión es muy grande.

Espero se respete mi libertad de expresión ante esta situación que me afecta tan negativamente".

YO tbn considero injusta la sanción a Rodrigo Ureña! pic.twitter.com/dFnTC38Swp — Lisseth 💛❤️ (@Lissnohely) September 13, 2025

