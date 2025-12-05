Ureña y el misterio resuelto de la foto que se hizo viral entre hinchas de la ‘U’: ¿Cómo van las negociaciones de su posible renovación?

En esta semana, mientras Ureña está de vacaciones en Estados Unidos y asiste a partidos de la NBA con su familia, la ‘U’ publicó en sus redes sociales la sesión de fotos oficial de los campeones de la Liga 1 2025. En la producción se utilizaron los cinco platos ganados en los tornes cortos y los tres trofeos por Liga 1.

Entonces, ¿por qué en la foto de Rodrigo Ureña no aparecía el plato ganado en el Clausura 2025? La foto del chileno cruzó de las reacciones de Instragram a los comentarios en Twitter y, luego, saltó a los chats de WhatsApp. Los hinchas comenzaron a especular sobre guiños y gestos, sobre todo, tras las declaraciones que tuvo el volante en Tarma al finalizar el partido que coronó el tricampeonato.

Esta la foto de Rodrigo Ureña en la sesión oficial de los tricampeones. El chileno suma 99 partidos jugados con Universitario, donde anotó 2 goles y dio 6 asistencias. (Foto: Universitario de Deportes)

“Lo más triste es que se quedaron callados. Nadie habló nada. Quizá les convenía”, decía un Ureña lleno de emociones por su tercer título consecutivo con la ‘U’. La respuesta frente a las cámaras de L1MAX era por lo injusta que sentía la sanción de seis fechas que recibió en el clásico de agosto de este año.

Ureña, por reincidente, recibió esa cantidad de partido de parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF. A pesar de que no existieron videos ni audios que prueben las acusaciones, la ‘U’ no puede hacer que le reduzcan la sanción. Álvaro Barco en una entrevista le contó a El Comercio que harían todo lo posible por defender al futbolista crema.

Sin embargo, en la interna, Ureña no habría sentido el apoyo total del club y por eso lanzó las declaraciones mencionadas tras campeonar en Tarma. “Quizá les convenía”, resaltó. ¿A qué se refiere el mediocampista y, entonces, por qué no salió el plato ganador del Clausura 2025 en la sesión de fotos?

Una fuente de Universitario explicó que, simplemente, se sacó el quinto plato ganado de forma consecutiva en la Liga 1 para que pueda ubicarse el trofeo del título nacional de este año. No hay más especulaciones ni misterios. Fue una cuestión estética que no buscó ninguna polémica como se rumoreó en redes sociales.

Por otro lado, las declaraciones de Ureña si tendrían otro trasfondo, uno que tiene que ver con su vínculo contractual vigente y una posible extensión.

El futbolista chileno tiene contrato con Universitario por todo el 2026, pero no descarta una eventual salida.

Tensión y extensión

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre 2026. Tenía el mismo vínculo cuando a inicios del 2025 se fue a Argentina por una oferta de Belgrano, y se le mantuvo las mismas condiciones cuando pegó la vuelta luego de que en Córdoba no recibió el trato que esperaba.

Para los directivos de la ‘U’ y un gran sector de la prensa deportiva del Perú, el chileno es el mejor jugador extranjero de la Liga 1. No solo del 2025, también en el 2023 y 2024.

Ureña no entró al Monumental con luces de estreno ni promesas rimbombantes. Llegó con el paso mesurado, con la certeza de quien conoce el fútbol como oficio y no como vidriera. Y en su andar silencioso consiguió algo que pocos jugadores logran: traducir su experiencia, su pausa, su sentido táctico, en una de las columnas centrales del tricampeonato de Universitario.

Sin embargo, las cabezas del club saben que los acuerdos con Ureña se manejan de forma distinta porque él no tiene representante. Lo representa, digamos, lo que demuestra en la cancha. Uno de los puntos importantes en su actual contrato hablaba de una cantidad de minutos que debía cumplir este año para aspirar a un aumento en su salario.

Rodrigo Ureña llegó a Universitario en la temporada 2023. (Foto: Liga 1)

Esa cantidad de minutos (serían 2.500 minutos aprox) no los llegó a cumplir Ureña este año porque, aparte de lesiones, estuvo seis fechas sancionados en el Torneo Clausura. Entre Liga 1 y Copa Libertadores, el chileno sumó un total de 2269 minutos. La frase “quizá les convenía” se puede entender de muchas formas posibles.

Lo que supo El Comercio en las últimas horas sobre la ampliación del contrato de Ureña es que Universitario se mantendrá en su postura de hacer respetar el vínculo. Si llega una oferta del extranjero por él, se analizará tanto en el lado deportivo como económico. Y finalmente, cualquier renovación, tiene todo el 2026 para ser firmada.

En un fútbol donde la vorágine muchas veces premia al destello, Rodrigo Ureña reivindica la mesura como fuerza. Su carrera en la “U” es la historia de un hombre que apuesta por la constancia, por el entendimiento del juego silencioso, por la intensidad que no ruge sino que sostiene. Y en ese andar, más constante que explosivo, dejó en claro que la mística crema no se construye sólo con talento: se sostiene con sudor, con inteligencia y con corazón de volante. Solo el tiempo juzgará las decisiones de Universitario y de su volante tricampeón.