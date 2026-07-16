El Mundial 2026 acapara portadas, conversaciones y audiencias. Lionel Messi, Lamine Yamal y las principales selecciones del planeta monopolizan el foco mediático mientras el torneo entra en su fase decisiva. Sin embargo, a miles de kilómetros de los grandes estadios de Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol peruano no se detiene. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal trabajan en silencio para llegar fortalecidos al Torneo Clausura, una competición que definirá gran parte de la temporada.

Los tres clubes viven realidades distintas. Alianza quiere prolongar el impulso que le dio el título del Apertura. Universitario busca recuperar terreno para forzar una final nacional y pelear por el tetracampeonato. Cristal, en cambio, intenta dejar atrás un primer semestre irregular con nuevo entrenador y fichajes de peso.

Alianza Lima: reforzar al campeón

El campeón del Torneo Apertura decidió no desperdiciar el receso mundialista. Pablo Guede tiene claro que mantener el nivel será tan complicado como alcanzarlo y por eso comenzó a mover piezas pensando en el Clausura.

La primera novedad llegó desde Atlético Grau. Christian Neira, quien se encontraba cedido en el cuadro piurano, regresó a Matute por pedido expreso del entrenador argentino. El volante ofensivo tendrá una nueva oportunidad para pelear un lugar en un plantel que buscará competir tanto en el campeonato local como en los retos internacionales de la segunda parte del año.

Alianza Lima vs. Deportivo Cali en amistoso internacional. (Foto: GEC)

Mientras tanto, Alianza apostó por una decisión poco habitual en la Copa de la Liga. Guede optó por presentar un equipo conformado mayoritariamente por futbolistas de las divisiones menores, priorizando que los jóvenes sumaran experiencia competitiva antes que el resultado inmediato. La apuesta terminó con la eliminación íntima frente a Atlético, aunque el objetivo interno era otro: observar quiénes pueden convertirse en alternativas para el primer equipo.

En paralelo, el conjunto blanquiazul no dejó de competir. Igualó en una serie de amistosos frente a Melgar, encuentros que sirvieron para mantener ritmo futbolístico y probar variantes tácticas.

Por lo pronto, la única prueba previa al inició del Apertura no fue buena: Alianza Lima cayó por 2-0 ante Deportivo Cali en Matute, en un partido donde el técnico Guede decidió experimentar con línea de 3 y colocando a Advíncula como último hombre.

Universitario: una revolución para el Clausura

Si existe un club que ha sacudido el mercado peruano durante el Mundial, ese es Universitario. El vigente tricampeón nacional sabe que necesita conquistar el Torneo Clausura para disputar directamente la final por el título y, bajo la conducción de Héctor Cúper, la dirigencia decidió realizar una importante renovación del plantel.

La contratación que acaparó todos los titulares fue la de Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano protagoniza uno de los fichajes más importantes de los últimos años en la Liga 1 y llega con la misión de convertirse en el referente ofensivo del equipo crema.

Pero no fue el único movimiento. También se incorporaron Adrián Quiroz y Jordan Guivin, mientras la administración continúa trabajando para cerrar al menos un lateral izquierdo y un volante, posiciones consideradas prioritarias por el cuerpo técnico.

Sin embargo, las llegadas estuvieron acompañadas de varias despedidas sensibles. José Carabalí partió hacia LDU de Quito por motivos familiares, una baja importante por el rendimiento que había mostrado en la banda izquierda. A ello se sumó el retiro del experimentado Martín Pérez Guedes, además de las salidas del brasileño Miguel Silveira, Sekou Gassama, Álvaro Rojas, Paolo Reyna y Hugo Ancajima.

Como ocurrió con Alianza, Universitario utilizó la Copa de la Liga para dar minutos a varios juveniles y quedó eliminado tras caer frente a Atlético Grau. Eso no significó detener la preparación. Días después, los cremas derrotaron precisamente a Grau en un amistoso disputado en Campo Mar, donde Cúper comenzó a ensayar el equipo que pretende utilizar durante el Clausura.

Universitario venció 2-0 a Millonarios de Colombia en un amistoso internacional que servió para medir el verdadero nivel del renovado plantel antes del reinicio oficial de la temporada. Y de paso, para ver a Gianluca Lapadula con la crema.

Gianluca Lapadula comentó sobre la buena relación que tiene con el plantel. (Foto: GEC)

Sporting Cristal: empezar de nuevo

Sporting Cristal fue uno de los equipos que más decepcionó durante el Torneo Apertura. Muy lejos de la regularidad que acostumbró en temporadas anteriores, los celestes optaron por un golpe de timón.

La principal decisión fue el regreso de Roberto Mosquera al banquillo. El entrenador vuelve con la misión de recuperar la identidad futbolística del equipo y devolverlo a la pelea por el campeonato.

La reconstrucción comenzó desde el mercado de pases. Cristal sorprendió con dos incorporaciones de experiencia: Hernán Barcos, goleador histórico del fútbol peruano, y el colombiano Juan Manuel Cuesta, quien buscará aportar desequilibrio por las bandas.

La dirigencia tampoco descarta seguir incorporando futbolistas. Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Michael Hoyos, atacante argentino nacionalizado ecuatoriano que podría convertirse en una nueva alternativa ofensiva.

A diferencia de Alianza y Universitario, Sporting Cristal sí continúa con vida en la Copa de la Liga. Los rimenses derrotaron 2-0 a Unión Comercio y avanzaron a los octavos de final, manteniendo abiertas sus opciones de conquistar un torneo que también sirve como laboratorio para Mosquera.

Mientras el planeta observa la lucha de Messi, Mbappé y las grandes potencias por levantar la Copa del Mundo, los tres gigantes del fútbol peruano disputan otra competencia, menos visible pero igual de trascendente. Entre fichajes, amistosos, salidas y nuevas apuestas, Alianza, Universitario y Cristal buscan llegar al Clausura con las herramientas suficientes para escribir el capítulo definitivo de la temporada 2026.

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