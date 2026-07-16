Por Marco Quilca León

El Mundial 2026 acapara portadas, conversaciones y audiencias. Lionel Messi, Lamine Yamal y las principales selecciones del planeta monopolizan el foco mediático mientras el torneo entra en su fase decisiva. Sin embargo, a miles de kilómetros de los grandes estadios de Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol peruano no se detiene. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal trabajan en silencio para llegar fortalecidos al Torneo Clausura, una competición que definirá gran parte de la temporada.

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