José Luis 'Puma' Carranza cumple 61 años este 08 de enero.
José Luis 'Puma' Carranza cumple 61 años este 08 de enero.
/ JUAN PONCE
Redacción EC
Redacción EC

hizo un alto en sus deberes y se dio un tiempo para saludar por su cumpleaños a quien es reconocido como una leyenda viva de los cremas: .

Mediante sus redes sociales el club difundió un video de Carranza con varios episodios de su carrera, jugadas que describen la garra con la que se les identifica a los que llegan a ser ídolos de este equipo.

El onomástico 61 del ‘Puma’ no podía pasar desapercibido, sobre todo porque fue uno de los jugadores que dedicó toda su carrera a un solo club.

“Saludamos en el día de su cumpleaños a José Luis Carranza Vivanco, el futbolista con más títulos nacionales en la historia de nuestro club”, posteó la ‘U’.

Recordemos que Carranza vio pasar a diferentes técnicos y jugó junto a otras figuras como, como Roberto Martínez, José Guillermo del Solar, Juan Carlos Zubczuk, Jorge Amado Nunez, Gustavo Grondona, entre otros.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC