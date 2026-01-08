Universitario de Deportes hizo un alto en sus deberes y se dio un tiempo para saludar por su cumpleaños a quien es reconocido como una leyenda viva de los cremas: José Luis el ‘Puma’ Carranza.

Mediante sus redes sociales el club difundió un video de Carranza con varios episodios de su carrera, jugadas que describen la garra con la que se les identifica a los que llegan a ser ídolos de este equipo.

El onomástico 61 del ‘Puma’ no podía pasar desapercibido, sobre todo porque fue uno de los jugadores que dedicó toda su carrera a un solo club.

Recordemos que Carranza vio pasar a diferentes técnicos y jugó junto a otras figuras como, como Roberto Martínez, José Guillermo del Solar, Juan Carlos Zubczuk, Jorge Amado Nunez, Gustavo Grondona, entre otros.