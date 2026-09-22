La noche en Cusco terminó con una imagen que Universitario no estaba preparado para mirar. El marcador del estadio Inca Garcilaso de la Vega decía 4-0, pero la derrota no cabía solamente en esos cuatro goles. Había algo más profundo: la pérdida del liderato del Clausura, un equipo sin respuestas y una sensación de desconcierto que acompañó al plantel de regreso a Lima. Deportivo Garcilaso, el mismo rival que ahora mira a todos desde arriba con 22 puntos, había expuesto a una ‘U’ que llegó como líder y salió segunda, con 20 unidades.

La caída del sábado 19 de setiembre golpeó el ánimo de un grupo acostumbrado a competir desde otro lugar. Al menos cinco mil hinchas cremas estuvieron en las tribunas del Cusco esperando una respuesta y terminaron viendo una de las peores presentaciones del equipo en la temporada. El golpe llega, además, después de dos partidos que ya habían dejado señales. Primero fue el empate 2-2 ante Comerciantes Unidos en el Monumental. Luego, el clásico ganado en Matute, una victoria agónica que terminó ocultando durante algunos días un rendimiento discreto.

Ahora ya no hay manera de esconderlo. El 4-0 hizo visible aquello que venía insinuándose.

La ‘U’ tendrá ahora 21 días de pausa por la fecha FIFA antes de volver a competir. Serán tres semanas en las que el fútbol se detendrá, pero en Ate habrá trabajo. Y también conversaciones.

Universitario regresó a los entrenamientos en Campo Mar U. (@universitario1924)

¿Qué piensa Franco Velazco?

Franco Velazco fue uno de los primeros en hablar después de la goleada. El administrador crema sabía que cualquier palabra podía alimentar el incendio. Por eso intentó apagarlo antes de que creciera.

“No he conversado todavía con el profesor. Todos estamos un poco fastidiados y mordiendo todavía la derrota”, dijo después del partido.

La pregunta inevitable llegó inmediatamente: ¿estaba en evaluación la continuidad de Héctor Cúper? La respuesta fue tajante. “No, de ninguna manera, no va por ahí”, respondió Velazco. Y luego marcó la hoja de ruta: “Nosotros seguimos firmes en lograr el objetivo a fin de año y esto se consigue con trabajo. Eso ya le corresponde al comando técnico y al plantel de jugadores, y nosotros empujar todos en la misma dirección”.

Franco Velazco reveló los motivos de la salida de Jorge Fossati y aseguró que sus exigencias contractuales fueron incompatibles con la política de Universitario.

La posición institucional, entonces, no ha cambiado: Cúper continúa. A falta de siete fechas para terminar el Clausura, Velazco no contempla hoy un cambio de entrenador. La goleada genera molestia, preocupación y autocrítica, pero no una decisión de ruptura.

Eso es lo que piensa la administración. Lo que ahora deberá conocer con precisión es qué piensa el grupo.

¿Cuál es la postura del plantel sobre Cúper?

De puertas hacia afuera, el discurso ha sido el mismo: cerrar filas, trabajar y aprovechar el receso para corregir. Pero dentro del vestuario existe incomodidad con determinados aspectos de la metodología y del funcionamiento que propone Cúper.

Según pudo conocer este diario, el plantel estaría evaluando solicitar una reunión con Velazco y el gerente deportivo Antonio García Pye. La intención sería conversar directamente sobre algunos puntos del trabajo del comando técnico.

Uno de ellos tiene que ver con la forma de preparar los partidos. Hay jugadores que consideran poco habitual no trabajar durante la semana con un equipo titular definido y conocer, en algunos casos, la alineación recién en la charla previa al encuentro. Es una metodología propia de Cúper, pero que no termina de convencer a un grupo que viene de trabajar durante los últimos años bajo otras dinámicas.

No se trata, necesariamente, de una ruptura con el entrenador. Pero sí de una diferencia que empieza a hacerse visible. Y el fútbol, cuando pierde, suele convertir las diferencias pequeñas en problemas grandes.

El equipo que dejó Fossati, el que mejoró Bustos y el que busca Cúper

Cúper llegó a una estructura que ya tenía una identidad. Jorge Fossati había instalado un sistema y Fabián Bustos lo había desarrollado desde otra perspectiva. El 3-5-2 del argentino, sin embargo, propone otra lectura del juego.

La ‘U’ ha perdido peso en la volante y todavía no encuentra la misma solidez defensiva que caracterizó a sus mejores versiones recientes. El contraste resulta todavía más evidente porque arriba apareció una pieza determinante: Gianluca Lapadula.

El delantero italiano ha dado gol y jerarquía al ataque. Pero mientras la ‘U’ encontró una nueva referencia ofensiva, la defensa se convirtió en uno de sus principales motivos de preocupación.

¿Una nueva oportunidad? Héctor Cúper sorprende con regresos en la concentración previo a Los Chankas. (Foto: @Universitario)

Los números son incómodos: Universitario ha recibido 31 goles en la temporada, más de uno por partido. En el Clausura ya son 16 tantos recibidos. El 4-0 de Cusco no fue, entonces, un accidente aislado. Fue la expresión más violenta de un problema que ya estaba presente.

Cúper lo reconoció sin buscar refugio. “Hemos hecho todo mal”, dijo después del partido. También pidió aprovechar la paralización para resolver los problemas. “Eso hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, no hay que ocultarlo y aprovechar todo este parate para resolverlo”, sostuvo. No puso su cargo a disposición. Tampoco lo ha hecho la administración.

Tres semanas para decidir

El segundo lugar del Clausura y los 49 puntos del acumulado —solo uno por encima de Garcilaso— convierten estas tres semanas en un período demasiado importante como para desperdiciarlo.

La ‘U’ todavía tiene tiempo para reaccionar. Pero primero tendrá que definir qué quiere corregir y cómo. Velazco mantiene la confianza en Cúper. El técnico reconoce que el equipo está lejos de su mejor versión. Y el plantel, mientras tanto, busca ser escuchado.

La fecha FIFA llegó en el peor momento futbolístico de Universitario, pero también en uno de los pocos momentos en que existe tiempo para detenerse. No habrá partidos que distraigan. No habrá noventa minutos para esconder problemas. Habrá entrenamientos, reuniones y decisiones.

La pregunta no es solamente si Cúper seguirá sentado en el banco. La verdadera pregunta es qué ‘U’ regresará después de estas tres semanas. Porque el 4-0 de Cusco no le quitó el sueño del tetracampeonato. Pero sí le quitó algo que durante buena parte del año parecía tener: la certeza de saber cómo jugar para conseguirlo.

SOBRE EL AUTOR