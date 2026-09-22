Por Jasson Curi Chang

La noche en Cusco terminó con una imagen que Universitario no estaba preparado para mirar. El marcador del estadio Inca Garcilaso de la Vega decía 4-0, pero la derrota no cabía solamente en esos cuatro goles. Había algo más profundo: la pérdida del liderato del Clausura, un equipo sin respuestas y una sensación de desconcierto que acompañó al plantel de regreso a Lima. Deportivo Garcilaso, el mismo rival que ahora mira a todos desde arriba con 22 puntos, había expuesto a una ‘U’ que llegó como líder y salió segunda, con 20 unidades.

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