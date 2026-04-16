Por Jasson Curi Chang

Cuando Javier Rabanal habló en caliente de “construir cohetes a la luna” quizás era una analogía para entender cuando en pleno partido y 2-0 abajo, Andy Polo se escapó por derecha y tiró un centro tan potente y elevado que acabó en algún cráter del satélite. O tal vez se refería a “estar en la luna” cuando César Inga perdió su marca y Coquimbo anotó el gol que sentenció el partido copero. Sea cual fuere, la derrota desdibuja lo avanzado en las últimas semanas en Universitario de Deportes.

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