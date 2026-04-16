En el clásico y ante Tolima, la ‘U’ no había demostrado la cara que tuvo siendo tricampeón, pero dejó ver un avance. La caída copera se salió de todos los planes, aunque Rabanal intentó una defensa en conferencia de prensa. “No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan, en los entrenamientos lo hacen bastante bien todos. La otra vez sacamos un punto fuera y se veía un equipo sólido, llevábamos 4 juegos sin encajar. No percibo que no les llegue el mensaje, también hay jugadores que no estaban en el triplete. En el día a día me preocuparía si no entendieran la manera de jugar, pero no tengo esa sensación”, apuntó.

Javier Rabanal. (Foto: Universitario)

El día después, sin embargo, en Campomar el ambiene estuvo cargado de por la dura sensación de que tras la derrota “nos tenemos que ir todos”, dijo una fuente interna a El Comercio. Más allá de la ironía, el plantel, los directivos y los hinchas esperaron no solo un buen resultado ante Coquimbo sino una evolución en el juego, pero la discreta actuación de Gassama y lo previsible que se vuelve el equipo cuando intenta jugar directo, es decir ‘al pelotazo’, permitieron que Coquimbo se luzca en los despejes fuera de su área.

¿Qué piensan en la ‘U’ que en unos días tendrá que tomar un avión hacia Arequipa a jugarse la vida en la Liga 1? “Cabeza fría a ver cómo vienen los rendimientos y más que nada los resultados, que es con que todos miden los rendimientos”, respondieron desde el club crema.

El caso Gassama

En DT El Comercio publicamos los números de Sekou Gassama en casi 60 minutos de juego ante Coquimbo Unido. “Entró a jugar de Valera, falló 5 pases de los 10 que dio, remató una vez al arco y dejó un peinado para su cuenta de Instagram”, reportamos.

Al momento de su cambio, el senegalés-español recibió las pifias del públicó luegó de ver su pobre desempeño. “Él (Gassama) está muy dolido, es difícil para un jugador salir y que te pifien, pero tiene nuestro apoyo”, dijo Matías Di Benedetto tras la derrota del martes.

Por su parte, Miguel Vargas también salió en defensa de su compañero. “No estoy de acuerdo, siento que todos nos esforzamos. Todos dejamos todo sobre la cancha y nadie busca hacerle daño a nadie. Él se esfuerza de la mejor manera y no estoy de acuerdo con la reacción de los hinchas”, comentó el portero.

A pesar del respaldo del vestuario, el partido copero habría definido el futuro del Gassama en la ‘U’. Ya era poco habitual que demore en llegar a la pretemporada, luego se le preparó para que esté a punto de debutar tras más de 6 meses sin fútbol profesional y a las semanas se lesionó. El resultado numérico es lamentable: 101 minutos jugados (10.2%) y sin goles registrados. Sus antecesores tan criticados, Diego Dorregaray y Diego Churín, habían llegado a esta fecha del año al menos con un gol.

El club no se ha manifestado sobre sus intenciones, pero desde un sector de la prensa que sigue el día a día de Universitario dan por hecho que tanto el futbolista como la institución se sentarán al final del Apertura para negociar una posible salida, lo que abrirá la posibilidad de que el club pueda fichar a un jugador extranjero más.

Rabanal y el vestuario

“Son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna”. La ácida frase solo se suma al historial de críticas que tiene Javier Rabanal tras un mal resultado. Asume la responsabilidad sin quitarle del desmérito al plantel.

El Comercio pudo conocer meses atrás que ese tono no cayó bien entre los jugadores. Con el ambiente tenso, el administrador Franco Velazco fue quien hizo el puente de diálogo entre el plantel y la cabeza del comando técnico. Los resultados fueron positivos y se notó en el discurso posterior de Rabanal, quien desestimó cualquier malentendido con sus dirigidos.

Universitario perdió por 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Sin embargo, los gestos del español, como cambiar el sistema en pleno partido con los micrófonos de la transmisión encendidos, o lanzar la frase de que no le pide imposibles a su equipo, tendrían otro peso dentro de un vestuario que viene de ser tricampeón de fútbol peruano.

“El gol de ellos desvirtuó todo. Error nuestro también de no levantar cabeza y abusar de jugar muy directo”, dijo Matías Di Benedetto luego de perder ante Coquimbo. Señal de que el planteamiento inicial tampoco salió como esperaban en el equipo titular.

La relación de los líderes del plantel -los capitanes entre ellos- con la gerencia deportiva de Álvaro Barco es distante. Y a partir de este vínculo frío es complicado trasladar el sentir del plantel en estos momentos.

La ‘U’ visita este domingo a Melgar en Arequipa. Solo una victoria le permitirá seguir con chances en la Liga 1. Luego, a mitad de semana recibe a Garcilaso. Dos partidos, seis puntos. Todo el crédito que le queda a Rabanal estará en juego.

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