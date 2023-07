Tres hinchas de Corinthians acusaron a Sebastián Avellino de hacer gestos de racismo contra la tribuna. “Hubo un lio con unos hinchas en la salida del césped y al preparador físico de la ‘U’ lo acusaron de hacer gestos de mono. Los que lo denunciaron fueron hinchas e incluso algunos testificaron a la policía oficialmente, donde señalan que el uruguayo hizo los gestos”, nos cuenta la periodista de “Globoesporte” Ana Canhedo.

Ya son dos noches que Avellino lleva retenido y estaría siendo trasladado a un penal para extranjeros. Universitario está trabajando en su libertad junto al consulado de Perú y Uruguay, pero no encuentra ayuda en el mundo del fútbol.

“Corinthians no va a ayudar a nadie porque no es un tema de fútbol, sino un tema de la policía y las personas que lo denunciaron. Los hinchas ya dieron su testimonio. El preparador físico de la ‘U’ cuenta con sus abogados y según tengo entendido, Corinthians no se va a meter. Este es la primera vez que sucede un hecho así en el estadio”, agrega Canhedo.

Asimismo, Jean Ferrari hace un espacio a las conversaciones con el estudio de abogados que está viendo la manera de revertir el fallo de prisión preventiva para contarnos lo que puede pasar: “Está muy difícil la situación. No nos han llamado nadie de Conmebol ni de Corinthians sobre este suceso. El proceso empieza y hay que esperar, ya está el estudio de abogado viendo el caso”, afirmó el administrador de Universitario a este diario.

Se plantean dos escenarios: 1) Que el caso se resuelva este fin de semana y pueda viajar a Lima para entrenar al plantel principal. 2) Que las diligencias puedan durar todavía un mes.

Esto dejó de estar en el sector de entretenimiento, hinchas eufóricos nos insultan, escupen y agreden, el detenido es uno de los nuestros INCREÍBLE.

Donde están las autoridades, donde está @CONMEBOL así será difícil que algún equipo quiera jugar de visita en Brasil. — Jean Ferrari (@jferrari5) July 12, 2023

La cancillería se pronunció sobre este caso

Con relación al incidente ocurrido en Brasil, tras el encuentro futbolístico de Universitario de Deportes y Corinthians, se informa que la Cancillería, a través de nuestro Consulado General en San Pablo, viene brindando la asistencia y el apoyo requerido al equipo nacional. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 12, 2023

“Con relación al incidente ocurrido en Brasil, tras el encuentro futbolístico de Universitario de Deportes y Corinthians, se informa que la Cancillería, a través de nuestro Consulado General en San Pablo, viene brindando la asistencia y apoyo requerido al equipo nacional”, se pudo leer en sus redes sociales de dicha entidad del estado.

Finalmente, todo esto sucede en una semana que puede ser decisiva para los cremas. Este viernes juegan ante Unión Comercio, el próximo martes la revancha ante Corinthians y el sábado siguiente les toca visitar Matute para el clásico ante Alianza Lima.

Jorge Fossati anda muy preocupado por la situación de su mano derecha, Sebastián Avellino, quien vive una película de terror en estos momentos.

--

Lionel Messi abandonó el fútbol europeo para recalar en el Inter Miami de Estados Unidos. Con esta noticia compartirá esa liga con cinco futbolistas peruanos. ¿Cuándo se jugarán los partidos? Míralo en este video.