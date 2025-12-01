Universitario de Deportes sorprendió la semana pasada al anunciar la salida de Sebastián Britos del club. El arquero uruguayo, que había sido campeón nacional en 2024 y 2025, dejó de pertencer al equipo y volvió a Uruguay a la espera de nuevas ofertas.

Ya establecido en su país natal y con más calma, el uruguayo contó cómo fue su salida de la U y expresó su fastidio por la manera en que Álvaro Barco (gerente deportivo) y Franco Velazco (administrador temporal) le comunicaron la decisión.

“Fue en la mañana del último entrenamiento del año [...] La decisión la tenían tomada mucho antes. Lo que me molestó fue que hayan esperado hasta el último día para comunicármelo”, expresó en RPP.

Britos reveleó que, tras conocer que no seguirá en la U, tuvo una conversación con Jorge Fossati en su retorno a Uruguay. El arquero de 37 años tiene claro que la decisión la tomó el propio club y no el entrenador.

“Lo conversamos con todo el cuerpo técnico y con Fossati. Mis respetos a todos ellos. Él me contó cómo fue la situación. Mi salida es una decisión exclusiva del club. Yo no pedí argumentos, no tenían por qué dármelos”, agregó.