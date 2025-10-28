Universitario de Deportes tuvo que superar más de un obstáculo para conseguir el ansiado tricampeonato. Así, lo aseguró Sebastián Britos , portero del conjunto ‘crema, que ganó su segundo título nacional en dos años.

MIRAR | Las postales inéditas que resumen la hegemonía de Universitario en el fútbol peruano y un año histórico e inolvidable para el mundo crema

“Hemos demostrado, a lo largo y ancho de este país, por qué somos los mejores, con dificultades, con tropiezos, lesiones, errores, aciertos, con fortuna”, indicó el uruguayo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Nos han bajado el precio constantemente. No es poca cosa lograr tres campeonatos seguidos. Hemos sido competitivos en la Copa (Libertadores) y en el torneo local”, agregó.

Además, fue claro sobre su futuro y lo que desea a corto plazo: quedarse en la ‘U’. Aún así, esto no le impidió ser autocrítico con su rendimiento en esta temporada.

“Yo me quiero mantener en el club, a pesar de que no atravesé un buen momento en cierto punto del año. En partidos importantes, gracias a Dios, estuve a la altura”, manifestó.

🎙Sebastián Britos: "NOS HAN BAJADO EL PRECIO CONSTANTEMENTE, PERO HEMOS DEMOSTRADO QUE SOMOS LOS MEJORES A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS"



"He estado a la altura cuando el equipo me ha necesitado"



📽️@Gustavo_p4#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM… pic.twitter.com/jiAXjGWTFi — L1MAX (@L1MAX_) October 28, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.