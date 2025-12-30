“Sekou es un ‘9′ neto, fuerte, rematador y con buen juego aérero que sabe adaptarse a otro fútbol ”: José Luis Oltra, el técnico que dirigió a Gassama en el CD Eldense de España

Escucha la noticia
“Sekou es un ‘9′ neto, fuerte, rematador y con buen juego aérero que sabe adaptarse a otro fútbol ”: José Luis Oltra, el técnico que dirigió a Gassama en el CD Eldense de EspañaResumen generado por Inteligencia Artificial
Universitario de Deportes cerró el sábado 27 de diciembre por la noche con un mensaje breve, pero cargado de intención. En sus redes oficiales, el club anunció que ya tenía ‘9’. No uno cualquiera, sino uno pensado para competir, incomodar y elevar el estándar del puesto más sensible del equipo campeón. Sekou Gassama, senegalés nacionalizado español, de 30 años, aparece como la nueva pieza en el tablero de Javier Rabanal para sostener la ambición mayor: ir por el tetracampeonato y dar un salto de madurez en la Copa Libertadores.