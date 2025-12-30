“Sekou es un ‘9′ neto, fuerte, rematador y con buen juego aérero que sabe adaptarse a otro fútbol ”: José Luis Oltra, el técnico que dirigió a Gassama en el CD Eldense de España

MIRA ACÁ | El tuit desde Palacio y el papel que jugó el Ejecutivo para definir las noches de presentación de Alianza y Universitario

Gassama llega a Ate con un cartel discreto, pero no vacío. Según la última actualización de Transfermarkt, su valor de mercado es de 250 mil euros, lejos de su pico máximo alcanzado en 2024, cuando defendía al Anorthosis de Chipre y cotizaba en 500 mil. Las cifras, sin embargo, dicen poco sin contexto. Universitario no buscó un nombre rutilante ni un fichaje de portada continental, sino un perfil específico: un centrodelantero de área, con físico, experiencia y un oficio que se aprende con los años.

Para entender mejor qué puede ofrecer Gassama en el fútbol peruano, El Comercio conversó con José Luis Oltra, entrenador español que lo dirigió recientemente en el CD Eldense y que ya lo conocía de una etapa previa en el Fuenlabrada. Oltra no duda al describirlo, y en sus palabras se dibuja con claridad el molde del nuevo atacante crema.

Sekou Gassama tuvo su mejor campaña en la 2023/24: 9 goles en 27 partidos con Anorthosis de Chipre. (Foto: @Universitario)

“Sekou es un 9 neto, puro. Un centrodelantero grande, fuerte, zurdo, un hombre de área”, explica el técnico. No es una definición romántica ni moderna; es, más bien, funcional. Oltra insiste en que Gassama no es un futbolista para desbordar ni para vivir lejos del área. “No es especialmente rápido ni habilidoso en el uno contra uno. No puede jugar de extremo. Es el típico punta referente, el que fija centrales, juega de espaldas y vive para rematar”.

En un Universitario que ha construido su reciente hegemonía desde el orden, la intensidad y la eficacia, el perfil encaja. Gassama es, según su exentrenador, un delantero que se alimenta del juego colectivo. “Si el equipo llega al área y centra, Sekou va a rematar. Tiene muy buen juego aéreo y sabe atacar los espacios a la espalda de los defensores”, señala Oltra. No promete cifras escandalosas, pero sí presencia constante. No garantiza goles imposibles, pero sí una amenaza sostenida.

El análisis del entrenador español es honesto incluso cuando toca las limitaciones. “Tal vez su número de goles no sea el mejor”, admite, sin rodeos. Pero inmediatamente añade el matiz que explica por qué Universitario apostó por él: “Es un jugador fuerte, potente, siempre va a aportar cosas al equipo. Es un buen futbolista”. En un torneo como la Liga 1, donde muchos partidos se resuelven en áreas congestionadas y con márgenes mínimos, ese tipo de delantero suele marcar diferencias que no siempre aparecen en las estadísticas.

La adaptación será otro desafío. Oltra reconoce que desconoce en profundidad el estilo del fútbol peruano, pero confía en el recorrido de su exjugador. “Sekou ya ha tenido varias experiencias fuera de España. Aunque su origen es africano, nació y se crió en Cataluña. Ha jugado en Chipre, ha salido de su zona de confort, y eso siempre ayuda”, apunta. No lo presenta como un trotamundos, pero sí como alguien que entiende que el fútbol no es igual en todos lados y que el proceso de ajuste es parte del oficio.

El puesto que se potencia

En Universitario, ese proceso no será en soledad. El camerino crema tiene líderes consolidados, una estructura competitiva y una idea de juego que viene dando resultados. Gassama llega para sumar, pero también para competir. Y allí aparece inevitablemente el nombre de Alex Valera.

Valera no solo es el ‘9’ titular. Es uno de los símbolos del tricampeonato, el delantero que creció con la camiseta y que se ganó su lugar a base de goles, sacrificio y personalidad. La llegada de Gassama no busca desplazarlo de inmediato, sino tensionar el puesto. Elevarlo. Recordarle que nadie es intocable cuando el objetivo es seguir ganando.

Rabanal tendrá ahora dos perfiles distintos para una misma función. Valera, más móvil, más intenso en la presión y con mayor recorrido en el fútbol local. Gassama, más posicional, más físico, con un juego aéreo que puede ser un arma en partidos cerrados o contextos internacionales. La competencia, bien gestionada, puede ser una de las grandes fortalezas del Universitario 2026.

Porque al final, más allá del nombre nuevo o del valor de mercado, Universitario vuelve a enviar un mensaje claro: el tricampeón no se conforma. Ajusta, corrige y refuerza con sentido. Sekou Gassama no llega como salvador, sino como una pieza más en una maquinaria que quiere seguir funcionando al límite.