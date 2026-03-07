Por Jasson Curi Chang

El problema de Sekou Gassama no es solo la lesión. Es el tiempo. Desde el 27 de diciembre del 2025, día en que Universitario anunció oficialmente su fichaje, han pasado 70 días. Desde su llegada a Lima el 21 de enero, 45 días. Y desde su debut con la camiseta crema ante Cienciano el 13 de febrero, 21 días. El saldo futbolístico, hasta ahora, es demasiado corto para la expectativa que generó su contratación: apenas 30 minutos disputados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.