Sekou Gassama: El ‘9’ forjado en la Masía del Barza, que no anota hace 296 días y por qué es un buen reto para Alex Valera

Gassama tiene 30 años y su principal virtud, tal como lo mencionó el club merengue en su presentación a través de las redes oficiales, es potencia. Aunque una de sus debilidades es su cuota goleadora: llega a la ‘U’ procedente del Eldense de la Segunda División de España en el que marcó apenas un gol en once partidos, disputando su último partido en mayo de 2025.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Más kilómetros recorridos que goles

Sekeu empezó su vida futbolística en el lugar que muchos sueñan alcanzar: en La Masía, la fábrica de cracks del Barcelona. Allí estuvo hasta los 12 años, compartiendo categorías menores con futbolistas que luego transitaron la autopista de la élite. Pero su camino se desvió temprano. El corte fue abrupto y doloroso. “Cuando me echó el FC Barcelona yo recuerdo que estuve tres años con Keita… Al final eres un niño, te pones a llorar”, confesó alguna vez.

La herida no fue únicamente deportiva. Afuera, el entorno también presionaba. “Chavales, hasta padres mismos… ya sabes, muy africano. Te dicen: ‘¿Ese era tu hijo que jugaba en el Barza? Ese que te iba a sacar de trabajar…’”.

En lugar de quebrarlo, esa carga lo moldeó. Gassama aprendió a resistir. A construir una mentalidad donde el esfuerzo y la constancia se volvieron su identidad. “Eso me ha hecho tener ese ego de decir: no, voy a llegar. Trabajo, trabajo, trabajo”.

El recorrido de Gassama en los últimos cinco años. (Foto: Transfermarkt)

Desde entonces, el fútbol lo convirtió en un trotamundos. En los últimos cinco años pasó por ocho clubes, repartidos entre España, Argelia y Chipre. Un todoterreno del fútbol que entiende el oficio desde la supervivencia. Sus números lo retratan con crudeza: un gol cada 4.37 partidos en ese periodo, lejos del pico que alcanzó en la temporada 2017-18 con el Almería B, cuando firmó 21 goles en la Tercera División española. Fue su mejor versión, esa que todavía intenta reencontrar casi una década después.

Gassama no se define como un jugador talentoso. Se asume, más bien, como un obrero del juego. “No mires a Pedri o Gavi, que tienen ese talento de dentro… Mira al jugador común, el que trabaja mucho”, dijo alguna vez. Esa frase resume su perfil: un delantero que compensa con disciplina lo que no le sobra en genialidad. Puede ser ‘9’ de área o segundo delantero, una polivalencia que convenció a Javier Rabanal, el técnico que dio luz verde a su llegada y que lo imagina complementándose con Alex Valera, el goleador crema de los últimos tres años.

La misión de acabar con la ‘maldición’ goleadora de los extranjeros en la ‘U’

En Universitario, la historia reciente pesa. El club ha sufrido para encontrar al ‘9’ extranjero ideal. Diego Churín (5 goles en 28 partidos en 2025), Diego Dorregaray (4 en 23 en 2024) y Emanuel Herrera (8 en 34 en 2023) fueron campeones, sí, pero apenas sobrevivieron una temporada. 17 goles en tres años, un promedio de uno cada cinco partidos. En ese contexto, la preocupación es legítima: en 2025, Gassama cerró con un gol y una asistencia en 11 encuentros.

Sekou Gassama llega a la ‘U’ con el peso de la duda y la presión de tener que demostrar desde el primer minuto.

Así le fue a los ‘9′ de la ‘U’ en los últimos 3 años

Futbolista Partidos Goles 2025 Diego Churín (ARG) 25 8 2024 Diego Dorregaray (ARG) 23 4 2023 Emanuel Herrera (ARG) 34 8

****