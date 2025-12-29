Sekou Gassama: El ‘9’ forjado en la Masía del Barza, que no anota hace 296 días y por qué es un buen reto para Alex Valera

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Sekou Gassama: El ‘9’ forjado en la Masía del Barza, que no anota hace 296 días y por qué es un buen reto para Alex ValeraResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Mide 1.89 metros, pesa casi 90 kilos y los medios españoles lo catalogaron como ‘La Pantera’. Sin embargo, su llegada a Universitario no generó estruendo, fue casi en silencio y con pocas expectativas. Sekou Gassama, nacido en español pero con raíces senegalesas, es el ‘9’ elegido por la dirigencia crema comandada por el director deportivo Álvaro Barco para reforzar el ataque con miras a un 2026 en el que en Ate buscarán el tetracampeonato y mejorar la campaña en la Copa Libertadores de este año (octavos de final).