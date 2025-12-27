Refuerzo internacional. Universitario de Deportes oficializó la llegada de Sekou Gassama. El delantero español-senegalés reforzará el ataque ‘crema’ y luchará el puesto con Alex Valera.

“Con esta incorporación, Universitario suma un futbolista que se integra al proyecto deportivo del club, con el objetivo de seguir siendo protagonista en el plano local y afrontar con ambición los desafíos en competencias internacionales”, publicó el conjunto ‘crema’.