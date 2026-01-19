Sekou Gassama y el desafío de 10 días en Universitario: El plan para que llegue a tiempo al debut de la Liga 1

Por eso, cuando se anunció que Gassama no estaría presente en el inicio de la pretemporada, el lunes 5 de enero, la noticia no cayó como una alarma interna. Todo lo contrario. Fue un mensaje de coherencia. Javier Rabanal, Álvaro Barco y Franco Velazco salieron al frente con un discurso alineado, poco habitual en el fútbol local. “No tenemos la prisa de que juegue”, dijo el técnico español. “Arriba estamos bien cubiertos”. Barco respaldó el proceso y Velazco explicó los motivos logísticos y contractuales de una llegada programada, no improvisada. En Universitario sabían que Gassama llegaría más tarde, y también sabían por qué.

El delantero, formado en La Masía del Barcelona y con un recorrido amplio por el fútbol español, no aterriza como una apuesta al vacío. Llega como un perfil trabajado desde la dirección deportiva, consciente de su contexto reciente: casi 300 días sin anotar, sí, pero también con un bagaje competitivo que no se mide solo en goles. En Ate entienden que el gol es consecuencia, no punto de partida. Y que, para recuperarlo, primero hay que construir el cuerpo.

Desde el extranjero, Gassama no ha estado desconectado del proyecto crema. Todo lo contrario. Ha venido entrenando por su cuenta bajo un plan individualizado que es monitoreado diariamente desde Lima. El encargado principal de ese seguimiento es Sergi López, el preparador físico de Universitario, quien desde los primeros días de la pretemporada diseñó cargas diferenciadas según jornadas, objetivos metabólicos y tiempos de recuperación. No hay rutinas genéricas ni entrenamientos al azar: cada día responde a un propósito específico, adaptado a la realidad del jugador.

En Universitario entienden que Gassama llega con una desventaja clara respecto al grupo: no tiene el roce colectivo ni la adaptación al ritmo local. Pero también saben que llega con un trabajo invisible encima, ese que no se ve en los amistosos ni en los partes médicos, pero que define carreras. Rabanal siempre estuvo al tanto de esa demora y la asumió como parte del plan. No es una concesión, es una decisión técnica.

El arribo más esperado: El plan

La fecha marcada en rojo es el martes 20 de enero, día en que Gassama arribará a Lima. Cuatro días después, el sábado 24, el Monumental vivirá una nueva edición de la Noche Crema frente a la Universidad de Chile. Más de 50 mil entradas vendidas, presentación oficial del plantel y un escenario que suele exigir respuestas inmediatas. Todo indica que Gassama estará ahí, quizá no para jugar, pero sí para empezar a sentir el peso simbólico de un club que no negocia su exigencia.

El proyecto con el delantero va más allá del corto plazo. Universitario lo piensa como una pieza que puede aportar experiencia, potencia física y lectura de juego en dos frentes clave: la Liga 1 y la Copa Libertadores. Rabanal cree que Gassama no solo puede ser un ‘9’ de referencia, sino también un socio de ataque. La posibilidad de verlo jugar junto a Alex Valera no es una fantasía táctica. Valera, goleador crema en el 2025 con 17 tantos, es hoy la referencia ofensiva, pero el comando técnico evalúa escenarios donde ambos compartan cancha, alternen roles y obliguen a los rivales a replantear marcas.

Ese abanico ofensivo se amplió aún más con la llegada de Lisandro Alzugaray desde LDU de Quito. El argentino fue uno de los fichajes más productivos del mercado: 49 partidos disputados en 2025, 14 goles y cinco de ellos en Copa Libertadores. Su presencia le da a Rabanal variantes por fuera, gol desde segunda línea y una amenaza constante en transiciones ofensivas.

A esa lista se suman nombres que ya conocen la casa: Edison Flores, José Rivera y el canterano Jhon Jairo Guzmán, quien tuvo minutos en el amistoso ante Sport Boys. La derrota por 1-0 no dejó conclusiones definitivas, pero sí pistas: la ‘U’ tendrá profundidad ofensiva y competencia interna real. Nadie tiene el puesto asegurado por nombre propio.

En ese contexto, Gassama no llega como salvador ni como titular indiscutido. Llega como parte de un ecosistema competitivo que exige rendimiento inmediato, pero también paciencia estratégica. El reloj, sin embargo, no se detiene. El debut oficial está programado para el domingo 1 de febrero, ante ADT, en el Monumental. Doce días exactos desde su llegada a Lima. Diez siendo exactos si no contamos el día de su arribo y el día del partido contra ADT para integrarse, entender automatismos, adaptarse a la altura emocional del torneo local y demostrar si está listo para competir o si el club decide seguir puliendo su preparación.

Esa es la tarea que ahora queda en manos de Javier Rabanal y su comando técnico. Administrar tiempos, cargas y expectativas. Porque en Universitario saben que los fichajes no se evalúan en enero, sino en diciembre. Y que, a veces, el verdadero refuerzo no es el que llega primero, sino el que llega mejor preparado.