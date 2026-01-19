Jasson Curi Chang
Jasson Curi Chang

Sekou Gassama y el desafío de 10 días en Universitario: El plan para que llegue a tiempo al debut de la Liga 1
Sekou Gassama aterriza en el Perú con una historia que no empieza en Jorge Chávez ni en Campo Mar, sino mucho antes, cuando Universitario de Deportes decidió que su proyecto 2026 debía pensarse con calma, método y convicción. En estas últimas semanas donde la ansiedad suele ganar titulares, el club optó por una ruta distinta con su fichaje senegalés de pasaporte español: planificar antes que correr, preparar antes que exponer.

