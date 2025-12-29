Universitario de Deportes confirmó el fichaje de Sekou Gassama como su nuevo delantero para la temporada 2026, en un movimiento que busca reforzar la ofensiva crema de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores. El atacante hispano-senegalés, de 30 años, llega con la expectativa de aportar presencia física y experiencia a un plantel que aspira al tetracampeonato nacional.

Gassama ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol español tras su paso por ligas de Chipre y Argelia, defendiendo camisetas como las de Valencia, Rayo Vallecano, UD Almería y Málaga, entre otros clubes destacados en Europa.

Sin embargo, su incorporación ha generado ciertas dudas entre parte de la hinchada crema, principalmente por sus cifras recientes. En 2025, Gassama disputó apenas 11 encuentros con el CD Eldense en la Segunda División de España, donde aportó solo un gol y una asistencia, cifras que quedan por debajo de lo esperado para un refuerzo de su perfil.

Mira el partido donde Gassama anotó su último gol:

Ese único tanto tiene una particular relevancia: fue anotado el 8 de marzo de 2025 frente al Real Zaragoza, marcando su último gol oficial antes de casi seis meses sin jugar un partido competitivo, situación que preocupa a los hinchas merengues ante el arranque del próximo año.

Universitario apuesta por la versatilidad del delantero, reconocido por su capacidad para jugar de espaldas al arco, atacar espacios y disputar duelos en el área rival, características que el club destacó en su presentación oficial.

