“Si Universitario quiere dar un verdadero salto de calidad, Barco necesita tomar decisiones”, Ortiz Bisso y la urgente renovación de técnico y jugadores más allá del ‘Tri’

Así como en su momento la designación de Manuel Barreto como director deportivo fue una de las decisiones más trascendentes de la administración Ferrari, la de su reemplazante, Álvaro Barco, tiene la misma importancia. El primero tuvo como principal encargo construir un equipo; el segundo deberá reconstruirlo.

El desastre ante Palmeiras puso al descubierto lo que muchos temíamos y que el fanatizado corazón del hincha (y el ansia de clics de ciertos creadores de contenido) menospreciaban: las diferencias entre la Liga 1 y la élite del fútbol sudamericano son abismales. Ni el hecho de que el Chelsea haya sacado al ‘Verdao’ del Mundial de Clubes con un autogol hizo dudar a los más convencidos.

Barreto ayudó a dar forma al equipo bicampeón. Tuvo errores, algunos de los cuales supo corregir. A Barco le toca meter mano en esta nueva etapa. Si Universitario quiere dar un verdadero salto de calidad, necesita tomar decisiones. Durísimas decisiones.

Universitario's Argentine defender #05 Matias Di Benedetto (L) and Palmeiras' forward #09 Vitor Roque fight for the ball during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Peru's Universitario and Brazil's Palmeiras at the Monumental 'U' Marathon stadium in Lima on August 14, 2025. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Por lo pronto, existe una sobrepoblación de treintaañeros entre sus titulares (Britos, 37; Corzo,36; Riveros, 32; Di Benedetto, 32; Ureña, 32; Pérez Guedes, 33; Polo, 30; Flores, 31) y sus habituales alternantes (Calcaterra, 36; Costa, 35; Churín, 35; Santamaría, 33). Más allá de lo que señalen las métricas, el exceso de años resta ligereza a los recorridos y hace que el equipo sea más propenso a lesiones y tiempos largos de recuperación. La experiencia puede ser clave en determinadas circunstancias, pero el superávit de arrugas termina convirtiéndose en un estorbo.

Algún día el hincha reconocerá la entrega de Corzo por el club. Igualmente, lo que significaron Riveros y DI Benedetto en estos últimos años. Los tres, sin embargo, son jugadores lentos, con pocos recursos técnicos y serias dificultades en el uno contra uno. En este sector, la renovación es urgente.

Polo, cuando no tiene a Pérez Guedes al lado, llora sangre en cada corrida. Ureña reina porque ni Murrugarra ni Castillo tienen su pie o su panorama. Sin competencia, el dueño del puesto se aburguesa.

Valera insinúa más de lo que produce, no por falta de voluntad sino por deficiencias técnicas. El corazón del Tunche es un buen revulsivo solo en partidos de entrecasa. La permanencia de Churín carece de sentido. Ser buen compañero no es pasaporte para hacer goles.

¿Y Flores? “El de los goles importantes”, “empezamos la recta Edison Flores”, “el Orejas siempre está” son frases hechas que repetimos a pesar de que ya no gambetea ni filtra pases. Hoy solo camina la cancha y maquilla su falta de protagonismo con algunas anotaciones. Sin embargo, casi siempre es titular. Pareciera que tiene al club secuestrado, que fuera una afrenta llamarle la atención.

Finalmente, el banco requiere de un profesional que no viva aferrado a un librito que se descuajeringa cuando tiene al frente a colegas más aplicados, que estudian los partidos con minuciosidad y proponen ideas frescas y modernas.

El momento es delicado. Los fracasos estrepitosos suelen provocar decisiones apresuradas que se traducen en frustraciones mayores. Universitario no puede caer en ese error. Aún tiene plantel para ganar el tricampeonato, pero su vara necesita estar más arriba. Su plantel requiere una profunda reingeniería. No existe otro camino para aspirar a retos mayores.

Toda tuya, Álvaro.

********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.