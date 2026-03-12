Hace 25 años, Boca Juniors sorprendió a sus hinchas al contratar al delantero japonés Naohiro Takahara. Aunque venía de ser goleador en el Jubilo Iwata de su país, su incorporación antes que una apuesta deportiva, fue una jugada de marketing del entonces presidente xeneize, Mauricio Macri, deseoso de encontrar algún beneficio en el millonario mercado asiático. En un equipo donde sobraban los delanteros, Takahara jugó poco, apenas hizo un gol y se marchó rápidamente a su país.

Detrás de la llegada de Sekou Gassama a Universitario no existe la expectativa de vender camisetas en Senegal. Tampoco de convertir a la crema en un equipo de moda en África. Y a la U, a diferencia de Boca, no le sobran los delanteros. Por eso sigue siendo una incógnita el verdadero motivo detrás de su contratación. En cinco fechas, solo ha jugado 30 minutos. Y, encima, está lesionado.

Antes de llegar a Ate, Gassama había pasado por una docena de clubes, la mayoría de segunda o tercera división, sin mayor relevancia. El año pasado apenas jugó 11 partidos (el último fue en mayo). No obstante, llegó tarde a la pretemporada y en el único encuentro en que pudo vérsele en acción lució fuera de forma.

Esta situación no es seria. No es posible que la dirección deportiva y el técnico del campeón del fútbol peruano hayan acogido en el plantel a un jugador sin los galones suficientes para vestir la camiseta crema.

Además, la U está lejos de ser el cuadro que consiguió con tanta brillantez su segundo tricampeonato. El hincha estaba acostumbrado a verlo avasallar a sus rivales hasta empequeñecerlos. La voracidad por el balón, que se convirtió en una de sus marcas de fábrica, ahora la muestra con intermitencias. Los viejos automatismos -esos que le permitían gobernar por los costados- parecen haberse oxidado. Incluso una de sus armas ofensivas favoritas -los córners- no tienen el mismo el filo de otrora.

Cuando se anunció que Javier Rabanal vendría a trabajar al Perú, algunas voces desde Ecuador indicaron que había que tenerle paciencia, que iba a tardar en sentirse su impronta. No era Fossati, el viejo zorro que convencía en días con su labia rioplatense. El suyo es otro estilo y está bien. Pero eso no quiere decir que no deba tomar en cuenta dónde está y las enormes expectativas que existen sobre su trabajo.

Sekou Gassama. (Foto: Universitario)

La valla de la U tricampeona está muy arriba. Por eso los murmullos luego de cada triunfo en el Monumental. O la enorme desazón tras el increíble empate en el Gallardo. “¡Recién van seis fechas!”, dirán algunos. Es cierto. Queda tiempo suficiente para mejorar. Pero es mejor advertir los peligros ahora que cuando sea demasiado tarde.

**