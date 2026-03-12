Por Pedro Ortiz Bisso

Hace 25 años, Boca Juniors sorprendió a sus hinchas al contratar al delantero japonés Naohiro Takahara. Aunque venía de ser goleador en el Jubilo Iwata de su país, su incorporación antes que una apuesta deportiva, fue una jugada de marketing del entonces presidente xeneize, Mauricio Macri, deseoso de encontrar algún beneficio en el millonario mercado asiático. En un equipo donde sobraban los delanteros, Takahara jugó poco, apenas hizo un gol y se marchó rápidamente a su país.

