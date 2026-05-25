Por Jasson Curi Chang

Más que nunca, “merengue solo sirve ganar”. La letra que se hizo popular en el ‘Tri’ debe tomar forma o Universitario habrá hecho el peor semestre de los últimos 4 años por culpa de Velasco, Barco, Rabanal y Araujo.

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