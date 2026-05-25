Más que nunca, “merengue solo sirve ganar”. La letra que se hizo popular en el ‘Tri’ debe tomar forma o Universitario habrá hecho el peor semestre de los últimos 4 años por culpa de Velasco, Barco, Rabanal y Araujo.

Héctor Cúper llegó a Universitario de Deportes hace más de una semana y ya entendió cuál es la primera gran urgencia del equipo: volver a hacer goles. Porque si algo ha demostrado la ‘U’ en sus primeros 180 minutos bajo el mando del técnico argentino es que recuperó orden, agresividad defensiva y sentido táctico, pero sigue teniendo un problema serio para resolver partidos. No le anotaron ningún gol, sí, pero tampoco pudo marcar. Y en un club obligado a ganar siempre, eso también preocupa.

Universitario empató sin goles ante CD Moquegua por el Torneo Apertura. (Foto: ITEA)

El empate 0-0 ante Nacional en Montevideo por Copa Libertadores dejó una sensación competitiva positiva. La ‘U’ resistió en una plaza complicada, defendió con autoridad y se llevó un punto que hoy le permite llegar con vida a la última fecha del Grupo B. Este martes 26 de mayo, en el Monumental, enfrentará a Tolima en un partido decisivo: si gana, clasificará a los octavos de final. Si empata o pierde, dependerá de otros resultados. El margen de error es mínimo.

Pero el otro 0-0, el del sábado 23 de mayo ante CD Moquegua por Liga 1, encendió las alarmas. Universitario no solo dejó escapar puntos importantes en el Apertura, sino que volvió a evidenciar el mismo problema: ausencia total de gol. El equipo incluso pudo perder si el rival convertía un penal. Ahí aparece la principal urgencia deportiva de Cúper: encontrar funcionamiento ofensivo sin perder el equilibrio que recién empieza a construir.

La estadística golpea. La ‘U’ lleva cuatro partidos consecutivos sin anotar: Sport Boys y Grau todavía con Manuel “Coco” Araujo como técnico interino, y Nacional y Moquegua ya bajo la conducción de Cúper. Más de 360 minutos sin celebrar un gol para un equipo que hace apenas unas semanas parecía tener uno de los ataques más profundos del fútbol peruano.

Oportunidad para todos

En medio de esa sequía, el técnico argentino comenzó a sacar conclusiones rápidas. En apenas dos partidos utilizó a 22 de los 23 futbolistas disponibles del plantel profesional. Solo quedó fuera José Rivera, primero sancionado tras su acto de indisciplina contra Grau y luego apartado por no entrenar aún a la par de sus compañeros. Cúper observó a todos. Probó variantes. Movió posiciones. Buscó respuestas.

Siempre manteniendo el sistema 3-5-2, el entrenador sorprendió en Uruguay con dos decisiones tácticas. La primera fue colocar a Héctor Fértoli como volante ancla. Una apuesta inesperada considerando que el argentino venía jugando más adelantado. Sin embargo, su dinámica, lectura táctica y capacidad para asociarse terminaron dándole otra velocidad a la circulación del balón. Fértoli dejó mejores sensaciones que Jorge Murrugarra y Jesús Castillo, quienes no lograron consolidarse en el puesto durante todo el 2026.

La otra apuesta fue Lisandro Alzugaray como segundo delantero al lado de Alex Valera. Pero “Licha” no tuvo su mejor noche ante Nacional. Le costó imponerse físicamente y casi nunca encontró espacios para romper líneas. Aun así, Cúper valoró su despliegue táctico y su capacidad para presionar.

Héctor Cúper lleva dos partidos con Universitario. (Foto: Universitario)

Luego vino Moquegua y otro mensaje del técnico: todos tendrán oportunidades. A pesar de que Universitario pelea el Apertura, el argentino utilizó un equipo alterno. Murrugarra volvió al mediocampo y Jesús Castillo apareció como interior derecho. Arriba, la principal novedad fue Sekou Gassama como delantero titular junto a Edison Flores.

La presencia de Gassama tuvo una lectura especial. El delantero pidió una última oportunidad luego de que el club analizara seriamente rescindirle contrato. Y Cúper decidió observarlo personalmente. No marcó diferencias, pero mostró predisposición física y sacrificio. Aun así, su futuro parece lejos del Monumental.

El gran problema sigue siendo la generación ofensiva. Universitario tiene nombres importantes arriba: Valera, Flores, Alzugaray, Bryan Reyna y Gassama. Pero ninguna combinación ha logrado devolverle profundidad al equipo. El último gol crema fue el de Alex Valera ante Coquimbo Unido en Chile, anotación que además lo metió entre los diez máximos goleadores históricos del club con 80 tantos.

Ahora la obligación es total. Tolima llegará al Monumental con 7 puntos y la ‘U’ con 5. Un triunfo crema no solo lo pondría en octavos con 8 unidades, sino que además le permitiría no depender de lo que ocurra entre Nacional y Coquimbo Unido. La Copa Libertadores cambió su sistema de desempate y Universitario todavía tiene margen para clasificar por mérito propio.

Por eso Cúper tendrá que tomar nuevas decisiones. Todo apunta a que Alex Valera seguirá siendo el delantero titular, pero la principal duda pasa por su acompañante. Aunque Alzugaray parece llegar físicamente mejor, Edison Flores es el futbolista con quien mejor se entiende Valera dentro del campo. La dupla Flores-Valera ya dio resultados en otros momentos y podría reaparecer justo cuando la temporada entra en su tramo más delicado.

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Ya son más de 40 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido de este martes ante Deportes Tolima.



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También deberá sostener otra decisión importante: mantener a Héctor Fértoli como volante ancla. El argentino fue uno de los puntos altos en Montevideo y le dio algo que Universitario no tenía hace tiempo: equilibrio con pelota.

Por las bandas, el comando técnico espera recuperar a Andy Polo para el carril derecho. Y también confía en tener de regreso a José Carabalí, quien viajó a Ecuador por el fallecimiento de su abuela y no estuvo ante Moquegua.

En defensa parece haber menos dudas. Caín Fara, recientemente convocado por la selección de Palestina, Williams Riveros y Anderson Santamaría asoman como la línea ideal para enfrentar a Tolima. Especialmente Riveros, que ante Nacional completó siete despejes y volvió a parecerse al defensor dominante de las últimas campañas.

Finalmente, queda otra decisión pendiente: el arco. Miguel Vargas fue titular en Libertadores y respondió bien. Diego Romero jugó ante Moquegua. Cúper todavía no define quién será el dueño definitivo del puesto.

Universitario está obligado a reaccionar. Porque el martes ya no alcanza solo con defender bien. Como dice aquella canción popular que acompañó el tricampeonato crema: “Merengue, solo sirve ganar”. Y ante Tolima, más que nunca, será una noche a vida o muerte.

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