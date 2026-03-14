Universitario anunció su lista de convocados para enfrentar esta noche a UTC en el Estadio Monumental. El técnico Jesús Rabanal convocó a 20 futbolistas para conseguir un triunfo en casa que los vuelva a encaminar en la pelea por el título del Torneo Apertura.

La principal ausencia es la de Jairo Concha, quien fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FPF con dos fechas y no podrá jugar este duelo ni el siguiente.

No obstante la otra cara de la moneda es la presencia de Matías Di Benedetto, quien fue considerado pora Rabanal tras recibir la nacionalidad peruana. Lo mismo ocurre con Horacio Calcaterra, quien se recuperó de su lesión.

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Estos son nuestros convocados para enfrentar a @UTC_PagOficial por la fecha 7 del Apertura 2026.#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/8j0Zym1fI1 — Universitario (@Universitario) March 14, 2026

A la baja de Concha se suman los lesionados como Sekou Gassama, Héctor Fertoli, Edison Flores y Yuriel Celi. Todos los mencionados se encuentran en recuperación.

Universitario encara este partido tras haber ganado sus primeros tres duelos de local, pero viene de caer en Andahuaylas ante Los Chankas. Los cremas suman suman 11 puntos y están a cinco unidades del líder Alianza Lima.

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