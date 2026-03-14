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Sin Concha, pero con Di Benedetto: Universitario anunció lista de convocados para recibir a UTC. (Foto: Universitario)
Sin Concha, pero con Di Benedetto: Universitario anunció lista de convocados para recibir a UTC. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario anunció su lista de convocados para enfrentar esta noche a UTC en el Estadio Monumental. El técnico Jesús Rabanal convocó a 20 futbolistas para conseguir un triunfo en casa que los vuelva a encaminar en la pelea por el título del Torneo Apertura.

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