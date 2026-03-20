Por Jasson Curi Chang

El sorteo siempre es una fotografía del momento. Una postal que ilusiona o golpea, dependiendo del lado de la historia en el que te encuentre. Esta vez, a Universitario de Deportes le tocó mirar esa imagen con una media sonrisa. El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 no es un regalo, pero tampoco una condena. Es, más bien, una oportunidad con matices.

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