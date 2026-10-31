Sport Huancayo confirma sede ante Universitario: ¿dónde se jugará el partido por la Liga 1? (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Sport Huancayo confirma sede ante Universitario: ¿dónde se jugará el partido por la Liga 1? (Foto: Fernando Sangama / GEC)
Por Redacción EC

Las dudas sobre la sede del Sport Huancayo vs. Universitario quedaron despejadas. El cuadro huancaíno confirmó que el partido correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura 2026 se disputará en el Estadio IPD Huancayo, descartando así cualquier posibilidad de trasladar el encuentro a otra ciudad.

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