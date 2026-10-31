Las dudas sobre la sede del Sport Huancayo vs. Universitario quedaron despejadas. El cuadro huancaíno confirmó que el partido correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura 2026 se disputará en el Estadio IPD Huancayo, descartando así cualquier posibilidad de trasladar el encuentro a otra ciudad.

La incertidumbre surgió debido a unos trabajos previstos en la pista atlética del recinto deportivo. Sin embargo, el club explicó que estas obras se realizarán una vez concluido el campeonato, por lo que no impedirán que el compromiso ante Universitario se juegue en la ‘Incontrastable’.

A través de un comunicado, Sport Huancayo fue contundente al referirse a las versiones sobre un posible cambio de escenario. “Ante las especulaciones que han surgido acerca de nuestra localía para la última fecha del Torneo Clausura 2026, el Club Sport Huancayo informa a sus hinchas y a la opinión pública que el Estadio IPD Huancayo se encuentra habilitado para albergar el encuentro frente a Universitario de Deportes”, señaló.

𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶 📄 https://t.co/cQzBCJhOj8 — Club Sport Huancayo (@clubshuancayo) October 31, 2026

El club también ratificó su decisión de mantener la localía en Huancayo y pidió el respaldo de sus seguidores para este importante compromiso: “Descartamos categóricamente cualquier posibilidad de cambio de sede y ratificamos que el compromiso se disputará en la ciudad de Huancayo, como es habitual”, añadió Sport Huancayo. El comunicado cerró con un mensaje dirigido a sus hinchas: “¡Huancayo se queda en casa!”.

Eso sí, el encuentro tendrá una particularidad en las tribunas. La zona de Oriente no podrá ser utilizada debido a que el estadio no cuenta con el certificado ITSE correspondiente para ese sector. Pese a esta restricción, la sede del partido no está en duda y el Sport Huancayo vs. Universitario se mantiene programado en el Estadio IPD Huancayo.

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