De esta manera, el equipo huancaíno jugará en su habitual escenario deportivo y no en otro recinto, como se especuló durante los últimos días. Esto, luego de que trascendiera que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no tenía previsto volver a alquilarle el estadio al club huancaíno por un presunto incumplimiento de las disposiciones de seguridad durante la última jornada del Torneo Clausura.

Para poner en contexto el caso. Sport Huancayo tenía restricciones para habilitar sus tribunas y la única zona autorizada era Occidente. Sin embargo, durante el partido frente a Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura, también se habilitó la tribuna Oriente, pese a las disposiciones establecidas. Esta situación generó cuestionamientos sobre las medidas de seguridad adoptadas por el club.

El 'Rojo Matador' se coronó campeón del Torneo Clausura, tras golear 4-1 a Universitario. (Foto: Sport Huancayo)

Pese a estos antecedentes, Sport Huancayo anunció la venta de entradas para el compromiso de semifinales en el estadio IPD. Además, Romario Oropeza, directivo del club, confirmó a El Comercio que el encuentro se disputará en dicho escenario. “Se juega en el IPD de Huancayo. Solo pondremos a la venta el aforo permitido”, precisó.

Sport Huancayo vs. Universitario: ¿cuánto cuestan las entradas?

El ‘Rojo Matador’ anunció que el precio general de las entradas será de S/150. La venta comenzó ayer miércoles 25 de noviembre y, según informó la institución, se realizará únicamente de manera presencial en Huancayo, y no habrá punto de venta en Lima como ocurrió en el partido que disputaron por el fecha final del Clausura.

Asimismo, El Comercio consultó al club huancaino sobre las tribunas que están habilitadas. Esta fue la respuesta que dieron: “El club aún está en gestiones sobre ese tema. Aquí lo manejamos como entrada general. No hay una diferencia de precio por las tribunas”, afirmaron.

¡Terna confirmada para el Sport Huancayo vs. Universitario! Todo va quedando listo para la primera semifinal (Foto: ITEA)

Se entiende, de esta forma, que las garantías por parte de las autoridades se darán en las próximas horas para el duelo del domingo. En tanto, el club huancaíno aún confía en volver a habilitar la tribuna de oriente para el partido de ida de las semifinales de la Liga 1. Esta es la razón por la que se habla de un precio general de la entradas: 150 soles en total.

Estos son los detalles de la venta:

Partido: Sport Huancayo vs. Universitario.

Sport Huancayo vs. Universitario. Precio general: S/150.

S/150. Inicio de venta: miércoles 25 de noviembre.

miércoles 25 de noviembre. Punto de venta: Tiendas Manchete, Jr. Loreto 839.

Tiendas Manchete, Jr. Loreto 839. Estadio: IPD de Huancayo.

IPD de Huancayo. Día y hora del partido: Domingo 29 de noviembre / 3:00 p. m.

Desde Sport Huancayo también le informaron a El Comercio que la venta de entradas estará habilitada para ambas hinchadas. De esta manera, los seguidores de Universitario de Deportes también podrán adquirir sus localidades en la “Ciudad Incontrastable”.

Por su parte, el equipo dirigido por Richard Pellejero continúa con sus entrenamientos en su complejo Deportivo de Sport Huancayo, del distrito de Huayucachi, en el turno mañana, con miras al primer enfrentamiento ante los cremas por la semifinal ida. En el Estadio IPD de Huancayo por lo general solo entrenan una vez por semana,

“¡El domingo volvemos a casa!”, fue el mensaje que compartió el club huancaíno para anunciar el esperado compromiso ante Universitario de Deportes.

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