Conforme a los criterios de Saber más

“Una cosa es hinchaje, otra es fanatismo y otra populismo. Este tipo de declaraciones son puro populismo”, me responde Jean Ferrari vía teléfonica. El ex jugador y gerente de Universitario definió de esta manera las calientes frases de Ángel David Comizzo, actual técnico crema, quien afirmó que Sporting Cristal “no está a la altura de Alianza Lima y Universitario”. En medio de una polémica tan agitada, Deporte Total le pidió a un referente de cada uno de estos clubes una opinión abierta sobre lo que debemos considerar al momento de definir la grandeza de equipo. ¿Pesan las hinchadas? ¿Los títulos? ¿Los años de gloria?

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Selección peruana: Ricardo Gareca y las modificaciones a su plan de trabajo por el rebrote de la pandemia

Universitario ha sido campeón nacional 26 veces, Alianza Lima lo logró en 23 ocasiones y Sporting Cristal, en el año pasado, logró su estrella número 20. Cremas y celestes coinciden en haber disputado una final de Copa Libertadores, mientras que los íntimos llegaron dos veces a las semifinales de este torneo sudamericano de clubes en los finales de los años setenta. Si tenemos que rescatar en el fútbol peruano a un campeón internacional, ese es Cienciano del Cusco, que ganó la Copa Sudamericana y la Recopa.

“La grandeza la mides con la historia. Y también las buenas formas y los comportamientos. También se mide por crecimiento de socios o el palmarés de títulos. Una historia no se hace simplemente por años de vida. Por ejemplo, Ciclista Lima o el Lima Cricket, que fue el primer campeón nacional. No pasa solo por eso. La riqueza de la historia se puede acumular en poco tiempo o mucho tiempo. Allí está Cienciano, que ganó la Sudamericana y la Recopa. A este equipo hay que sumarlo también como un grande, porque es el único campeón internacional en el Perú”, agrega Ferrari.

Cienciano de Perú ganó la Copa Sudamericana 2003.

Si nos remitimos a la afición, podemos rescatar la encuesta que hizo la empresa Datum en diciembre del 2018. Allí Alianza Lima lidera el ránking con el 26%, seguida por la U (19%) y después Cristal (9%). En el año 2019, el último con hinchas durante los doce meses en los estadios, Alianza también se convirtió en el más taquillero con 242,244 espectadores; mientras que la U alcanzó la cifra de 232,492. Un poco más relegado apareció Cristal con 96,183 hinchas en sus tribunas (información oficial de la Liga 1).

“Sería mezquino no darle lugar a equipos que con su buen accionar han generado esa grandeza. No podemos caer en la simpleza diciendo que uno es más grande que el otro. Y aquí vuelvo al tema de Cienciano o a la historia del Boys, o la historia del Municipal.Los grandes problemas institucionales de un club grande no los puedes tapar con un comentario polémico”, cierra el ex volante merengue, evidenciando un descontento ante el discurso frontal de Comizzo.

Fuente: Datum

-El respeto ante todo-

Jaime Duarte respira aliancismo. El ex defensor y formador blanquiazul resumió, en una videollamada de ayer por la tarde, este debate en un pedido de respeto a todos los clubes que han tenido etapas de trascendencia en el torneo local. La palabra que repitió con firmeza el ‘Chiquillo’ de Alianza Lima fue “respeto”.

“La grandeza se mide por campeonatos, por historia, pero también por las personas que participan en ese club. Y allí no me refiero a peloteros, sino a profesionales del fútbol. Eso es lo que debemos hacer. Crear polémicas no me parece. Si yo estuviera en otro país no estaría hablando de Boca o de River, no da a lugar esto. Eso hay que manejarlo con cuidado. Debemos respetar a nuestros rivales. Si no estuviera la U o Cristal, los llamados oponentes más grandes, no crecería la afición ni las hinchadas. Tenemos que darle nivel a la discusión para crecer”, explica Duarte.

¡LOS MÁS IMPORTANTES! Ángel Comizzo y la declaración más picante de la entrevista exclusiva en #GOLPERUNOTICIAS 📺: "@ClubSCristal no está a la altura de @Universitario y @ClubALoficial". #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/v2Tp0d770l — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 19, 2021

Como uno de los protagonistas de los años dorados de Alianza en los finales de la década del setenta, Duarte destacó que un rasgo particular que hace grande al equipo de La Victoria es que los hinchas están en las buenas y las malas.

“A mí me tocó una época buena. Yo quiero que me recuerden por eso, no por polémicas. Estuve en dos semifinales de Copa Libertadores, y eso no es fácil para un club peruano. Yo no sé si mi equipo jugará la Liga 1 o la Liga 2, pero históricamente me ha quedado claro que entre equipos grandes tenemos que manejarnos con respeto y con aprecio. Hay que respetar a todos”, agrega el ex lateral de la selección peruana en los Mundiales de 1978 y 1982.

-Canción recomendada-

“Evita a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano o amargado pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú”, dice la composición “Desiderata” escrita por Max Ehrmann. Estos versos se convirtieron en una “canción hablada” hace medio siglo con la narración del fallecido actor mexicano, Jorge Lavat. Si la busca en Youtube la reconocerá rápidamente, debido a que siempre es programada en los programas de trasnoche de algunas radios peruanas. Esa melodía pausada, que más es lo que se podría llamar “una pastilla para el alma”, es lo que recomienda Julio César Uribe, a todos los que se mantienen en ferviente polémica después de lo declarado por Comizzo.

“A los que reniegan, les recomiendo que escuchen Desiderata y después que me hagan algún comentario”, nos responde Julio César Uribe a través del teléfono, aún en estos días de distanciamiento por la pandemia. El ‘Diamante’ coincide con Ferrari y Duarte en que, más allá de cualquier discrepancia, lo que no debe escaparse es el respeto entre equipos adversarios.

Alejado por ahora de la competencia deportiva, Uribe intenta responder sin exaltos ni agravios. Esta tarde prefiere la sabiduría de “Desiderata” antes que ir al frente como en una tribuna caliente. “¿Cómo definir la grandeza? Responderle más a Comizzo es desgastarme. Me siento orgulloso y totalmente satisfecho de haber formado parte de la historia de Sporting Cristal. La grandeza también es transparencia, integridad, darle todo el soporte a los futboistas, el cumplimiento con las remuneraciones, la infraestructura”, dice Uribe.

Sin podio ni medallas de oro, plata ni bronce para ninguno de estos tres equipos. Julio César Uribe dice que el fútbol peruano tiene tres grandes, y que podemos mencionarlos en cualquier orden. “La rivalidad es un tema normal de la competencia, que todos quieran ser el mejor. Pero hay que respetar la historia y conservar el respeto a los oponentes. La grandeza, finalmente, también está en la gente calificada que pasa por cada institución”, explica Uribe.

El debate tiene para rato en estos días sin fútbol local, ni partidos de selección. Quisimos aportar con este micrófono abierto a tres referentes. Ferrari, Duarte y Uribe esta vez optaron por el Fair Play. El voto unánime es un pedido de respeto. Ninguno ha coincidido con lo expresado por Comizzo. El técnico de la U, sin que haya comenzado el torneo, ya se quedó sin ángel.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Universitario de Deportes: altas y bajas para el 2021