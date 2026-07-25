Stream Depor “predijo” gol de Lapadula: así fue la reacción al triunfo de Universitario | VIDEO

Gianluca Lapadula se convirtió en el héroe de Universitario al marcar el gol del agónico triunfo por 2-1 sobre Cusco FC en el Estadio Monumental. Pocos le tenían fe al ‘Bambino’ y uno de ellos es Stream Depor, que “predijo” la anotación del ‘Bambino’ la noche del viernes.

Durante la reacción al partido, el periodista Gabriel Casimiro advirtió que Lapadula iba a anotar un gol. El ‘Bambino’ no tenía muchos minutos para demostrarlo en la cancha, pero el poco tiempo que estuvo demostró que puede ser clave en el ataque.

“Lapadula te va a dar el triunfo, flaco, tranquilo”, expresó Casimiro a Eduardo Arias, quien lo acompañó en la mesa de conducción. Y lo que vino después fue todo tal cual sus palabras. ‘Lapagol’ apareció para definir cruzado a los 90+4′ y sentenciar el 2-1 para los cremas.

La reacción de los conductores de Stream Depor fue épica. La fe en Lapadula estuvo presente siempre y el goleador ítalo-peruano respondió en la cancha, convirtiendo la “predicción” de nuestros periodistas en un hecho real.

Con Lapadula, Universitario ha ganado un delantero de jerarquía que puede definir partidos cerrados; pero todavía falta mucho. Por lo pronto, los cremas suman dos triunfos y están en lo más alto del Torneo Clausura.

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