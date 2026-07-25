Stream Depor “predijo” gol de Lapadula: así fue la reacción al triunfo de Universitario | VIDEO
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Por Redacción EC

Gianluca Lapadula se convirtió en el héroe de Universitario al marcar el gol del agónico triunfo por 2-1 sobre Cusco FC en el Estadio Monumental. Pocos le tenían fe al ‘Bambino’ y uno de ellos es Stream Depor, que “predijo” la anotación del ‘Bambino’ la noche del viernes.

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