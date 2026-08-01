Universitario de Deportes tendrá importantes ausencias para su visita a Cienciano en Cusco por la tercera jornada del Torneo Clausura. El comando técnico decidió no incluir en la delegación a Édison Flores, Aldo Corzo, Piero Quispe y Bryan Reyna.

Estas bajas representan un golpe significativo para el equipo crema, considerando que se trata de jugadores habituales en el once titular y con peso tanto en defensa como en ataque.

Problemas físicos y decisión técnica

En el caso de Aldo Corzo y Bryan Reyna, sus ausencias responden a problemas físicos que ya venían arrastrando en las últimas semanas. El defensor presenta una lesión muscular, mientras que el atacante atraviesa un proceso de recuperación tras un cuadro médico que lo alejó de las canchas .

Por su parte, la situación de Édison Flores y Piero Quispe estaría relacionada a decisiones técnicas y de manejo de cargas, pensando en la seguidilla de partidos y la exigencia de jugar en altura.

Un reto complicado en Cusco

El duelo ante Cienciano no será sencillo para Universitario. Además de las bajas, el equipo deberá afrontar las condiciones de altura, un factor que históricamente complica a los clubes visitantes.

El técnico crema se verá obligado a replantear su once titular y apostar por variantes para suplir estas ausencias en un partido clave para sus aspiraciones en el Clausura.