Universitario de Deportes sumó una nueva jornada de trabajos en Campo Mar con sus tres recientes incorporaciones ya integradas al plantel. Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz participaron este jueves en la práctica dirigida por Héctor Cúper, quien estuvo atento a cada movimiento. La mira del equipo crema está puesta en llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura.

Los nuevos refuerzos realizaron trabajos físicos exigentes como parte de su proceso de adaptación al ritmo del equipo. El comando técnico busca que los jugadores alcancen su mejor nivel antes del debut en el segundo torneo del año. La preparación será clave para afrontar el objetivo de pelear por el tetracampeonato.

El delantero ítalo-peruano fue una de las novedades del entrenamiento tras convertirse en el fichaje más esperado del mercado crema. Lapadula llega para reforzar el ataque de Universitario y aportar su experiencia internacional. Junto a él también trabajó Jordan Guivin, quien vuelve al club con el objetivo de recuperar protagonismo.

El plantel de Universitario entrenó con sus tres nuevos refuerzos. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Adrián Quiroz tuvo una jornada especial, pues fue su primer entrenamiento como jugador de Universitario. El mediocampista fue anunciado apenas el miércoles y rápidamente se incorporó a los trabajos en Campo Mar. Sus nuevos compañeros lo recibieron de buena manera durante la sesión.

Héctor Cúper sigue observando de cerca la evolución de sus nuevos futbolistas mientras arma el equipo que buscará conquistar el Torneo Clausura. El técnico argentino entiende que cada refuerzo necesita un periodo de adaptación, pero siempre espera sacar lo mejor de cada uno de ellos.

SOBRE EL AUTOR