Universitario suma caras nuevas: Lapadula, Guivin y Quiroz entrenaron juntos por primera vez en Campo Mar. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)
Universitario suma caras nuevas: Lapadula, Guivin y Quiroz entrenaron juntos por primera vez en Campo Mar. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes sumó una nueva jornada de trabajos en Campo Mar con sus tres recientes incorporaciones ya integradas al plantel. Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz participaron este jueves en la práctica dirigida por Héctor Cúper, quien estuvo atento a cada movimiento. La mira del equipo crema está puesta en llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura.

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