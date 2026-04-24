Más allá de la competencia y los resultados, el fútbol también cumple un rol importante en el aspecto social y emocional de las personas. En el caso de Universitario de Deportes, la pasión por sus colores se convierte en un fuerte elemento de identidad colectiva, pertenencia y unión. Desde la psicología social, el deporte permite generar vínculos entre personas que comparten una misma pasión, fortaleciendo la empatía, la solidaridad y el sentido de comunidad entre los hinchas.

Por eso, la pasión por Universitario de Deportes también se traduce en ayuda social. Desde hace más de una década, el colectivo de hinchas llamados Sunqu Crema viene recorriendo distintas regiones del país con campañas en favor de niños de comunidades vulnerables, especialmente en zonas afectadas por las bajas temperaturas en el pròximo mes de junio segùn tiene su calenderizaciòn de ayuda social.

En conversación con El Comercio, Alonso, integrante del grupo Sunqu crema, detalló que esta labor social comenzó en 2015 con una primera intervención en Puno. Desde entonces, la iniciativa ha llegado a Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Junín, Cajamarca, Pasco, Áncash, Lima y Callao. Para este 2026, el siguiente destino será Arequipa.

El proyecto está enfocado en promover tres derechos fundamentales de los niños: educación, salud y recreación. Dentro de estas acciones, una de las campañas más importantes es Qhatay, palabra quechua que significa “abrigar”, la cual busca proteger a menores que viven en comunidades golpeadas por las heladas.

A través de esta campaña, Sunqu Crema realiza la confección y entrega de casacas especiales para niños y niñas, con el objetivo de ayudarlos a enfrentar la temporada de frío y evitar que falten a clases o se contagien de enfermedades respiratorias.

En abril nuestro plan de gobierno se enfoca en la salud ⚽

Qhatay = Abrigar (quechua)



En #Qhatay jugamos para que al terminar el partido nuestros #AbrazosdeGol acompañen a niños y niñas durante temporada de frio que viene empezando.



Dona una #CasacaEspecial por S/. 30.00 pic.twitter.com/yRgJLYs7IN — Sunqu Crema (@Sunqucrema) April 12, 2026

Alonso explicó a El Comercio que muchas veces los menores recorren largas distancias para llegar a sus centros educativos, por lo que contar con abrigo adecuado es fundamental para su salud y asì evitar el ausentismo a sus clases.

“Los que desean sumarse pueden realizarlo donando el importe de la casaca o de un par de botas. Nuestros destinos siempre son comunidades donde hay heladas”, comentó.

Asimismo, precisó que este año la campaña fue adelantada debido al descenso de temperaturas en varias localidades. El aporte para donar una casaca especial es de S/ 30.00, monto con el que esperan beneficiar al mayor número de niños posible antes del inicio del frío más intenso.

Finalmente, de esta manera, Sunqu Crema vuelve a demostrar que el sentimiento crema también se vive a través de la solidaridad, llevando apoyo a quienes más lo necesitan en distintas partes del país.