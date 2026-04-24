Por Jean Pierre Maraví Coppa

Más allá de la competencia y los resultados, el fútbol también cumple un rol importante en el aspecto social y emocional de las personas. En el caso de Universitario de Deportes, la pasión por sus colores se convierte en un fuerte elemento de identidad colectiva, pertenencia y unión. Desde la psicología social, el deporte permite generar vínculos entre personas que comparten una misma pasión, fortaleciendo la empatía, la solidaridad y el sentido de comunidad entre los hinchas.

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