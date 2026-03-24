Universitario será el anfitrión del primer clásico de este 2026 ante Alianza Lima. Los cremas recibirán a su eterno rival el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental y anunciaron mediante redes sociales que ya han vendido más de 50 mil entradas para este partido por la fecha 9 del Torneo Apertura.
“Ya son más de 50 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Alianza Lima. ¡A dejar la garganta en las tribunas del Estadio Monumental U!”, escribió el cuadro merengue en redes, haciendo un llamado a sus hinchas para jugar a estadio lleno ante el rival de toda la vida.
Este partido es crucial para Universitario, pues enfrenta a un rival directo en su lucha por el título nacional y uno de los líderes del Torneo Apertura. Además, su rival está invicto y es el equipo con menos goles recibidos (4) desde que arrancó el certamen.
Si miramos la tabla, cinco puntos separan a la U y Alianza. Una victoria de los merengues recortará la distancia entre ambos y apretaría el Apertura mucho más. Las opciones de alcanzar el primer lugar serían más cercanas.
Los hinchas que quieran asistir al Monumental para alentar a Universitario pueden adquirir sus entradas mediante Ticketmaster.pe y los precios son los siguientes:
- Norte: S/ 60 (AGOTADO)
- Sur Familiar: S/ 60 (AGOTADO)
- Oriente: S/ 150 (AGOTADO)
- Occidente (Lateral): S/ 180
- Occidente (Central): S/ 250
- Palco Monumental: S/ 200
- Experiencia Crema: S/ 2000
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