Resumen

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Fiesta en el Monumental: Universitario superó las 50 mil entradas vendidas para el clásico ante Alianza Lima. (Foto: Liga 1)
Fiesta en el Monumental: Universitario superó las 50 mil entradas vendidas para el clásico ante Alianza Lima. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Universitario será el anfitrión del primer clásico de este 2026 ante Alianza Lima. Los cremas recibirán a su eterno rival el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental y anunciaron mediante redes sociales que ya han vendido más de 50 mil entradas para este partido por la fecha 9 del Torneo Apertura.

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