Universitario será el anfitrión del primer clásico de este 2026 ante Alianza Lima. Los cremas recibirán a su eterno rival el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental y anunciaron mediante redes sociales que ya han vendido más de 50 mil entradas para este partido por la fecha 9 del Torneo Apertura.

“Ya son más de 50 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Alianza Lima. ¡A dejar la garganta en las tribunas del Estadio Monumental U!”, escribió el cuadro merengue en redes, haciendo un llamado a sus hinchas para jugar a estadio lleno ante el rival de toda la vida.

Este partido es crucial para Universitario, pues enfrenta a un rival directo en su lucha por el título nacional y uno de los líderes del Torneo Apertura. Además, su rival está invicto y es el equipo con menos goles recibidos (4) desde que arrancó el certamen.

𝗠𝗜 𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗘𝗥𝗘𝗦 𝗧Ⓤ 💛♥️



Ya son más de 50 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Alianza Lima.



🎟 ¡A dejar la garganta en las tribunas del @Monumental_U_! ▶️ https://t.co/NXBULQZM4g#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/6bA5rb0iYQ — Universitario (@Universitario) March 23, 2026

Si miramos la tabla, cinco puntos separan a la U y Alianza. Una victoria de los merengues recortará la distancia entre ambos y apretaría el Apertura mucho más. Las opciones de alcanzar el primer lugar serían más cercanas.

Los hinchas que quieran asistir al Monumental para alentar a Universitario pueden adquirir sus entradas mediante Ticketmaster.pe y los precios son los siguientes:

Norte: S/ 60 (AGOTADO)

Sur Familiar: S/ 60 (AGOTADO)

Oriente: S/ 150 (AGOTADO)

Occidente (Lateral): S/ 180

Occidente (Central): S/ 250

Palco Monumental: S/ 200

Experiencia Crema: S/ 2000

SOBRE EL AUTOR