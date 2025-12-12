“Sus expectativas eran muy altas”: los detalles de una negociación fallida y cómo fueron las últimas horas de Fossati con el buzo de la ‘U’

Finalmente, tras un jueves en el que se conversó mucho y se entendieron muy poco, Universitario y Jorge Fossati llegaron a un acuerdo: finalizar la relación contractual y seguir cada uno su camino.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Los días tensos

Desde la administración de Universitario explicaron que una eventual mejora contractual forma parte de las evaluaciones de rutina, pero no era una urgencia ni un compromiso inmediato. “Si el club considera que no es momento de mover cifras, el contrato igual debe cumplirse. Eso no es motivo para que él se vaya”, sostenía una fuente que estuvo en todas las conversaciones recientes. El mensaje fue claro: un acuerdo es un acuerdo, y cualquier cambio depende únicamente del club.

El club no estaba dispuesto a modificar un contrato firmado y vigente por petición de Jorge Fossati.

En Ate confirmaron que la petición de revisar los montos vino del propio Fossati. El técnico sentía que el título 2025 respaldaba un incremento. Pero en Universitario aseguraban que las expectativas del comando técnico para este nuevo contrato “eran muy altas” y, por tanto, imposibles de atender.

“Tendrías que preguntarle a él. Él pidió que se le cambie el contrato, pero el club no puede hacerlo en este momento”, afirmó otra voz administrativa, con evidente intención de bajar el ruido.

Así llegaron las partes al jueves, el Día D.

Jorge Fossati consiguió los títulos 2023 y 2025 con Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Este último jueves hubo una última reunión. Una definitiva. Una en la que ya era evidente el desgaste en ambas trincheras.

Mientras tanto, en el entorno más cercano del entrenador la versión era distinta, menos dramática y más directa para apaciguar el momento de tensión: “Es falso que se va, Fossati tiene contrato, Jorge no va a renunciar”, nos contaban a media tarde de ayer. Sus allegados insistían en que el uruguayo nunca planteó irse ni condicionó su continuidad.

Así, entre pedidos de ajuste, límites presupuestales y el ruido que suele acompañar cada decisión en Universitario, el caso Fossati finalmente llegó a un punto final. Universitario cumplió su palabra y no cedió a una modificación en el contrato.