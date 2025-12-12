Escucha la noticia
“Sus expectativas eran muy altas”: los detalles de una negociación fallida y cómo fueron las últimas horas de Fossati con el buzo de la ‘U’Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En Universitario, las versiones cruzadas sobre el futuro de Jorge Fossati encendieron días que debieron ser de calma para concentrar los esfuerzos en la planificación de la temporada 2026. El debate sobre la permanencia o no del ‘Nonno’ encendió las alarmas a tal punto que el ambiente del tricampeón pasó a contagiarse de incertidumbre. Mientras que para la directiva crema la ecuación era sencilla -respetar un contrato vigente hasta fines del 2026-, desde el lado del entrenador uruguayo veían una oportunidad para una mejora salarial respaldada por el reciente título.