Sus verdades, las mentiras y causales del ‘divorcio’: Fact Checking a las últimas declaraciones de Fossati y Gorosito, dos ex que no se van bien del Perú

Con sus matices, ambos entrenadores parecían destinados a cumplir sus compromisos firmados hasta diciembre del 2026. Sin embargo, el idilio sostenido en el éxito terminó por decantar en un cúmulo de situaciones que hicieron insostenible que las relaciones se sostengan. Días después de sus salidas, finalmente los entrenadores se pronunciaron, cada uno a su estilo y con un discurso muy particular, sobre las razones que ejecutaron el anhelo de seguir con el buzo de entrenador.

El caso Gorosito

Una campaña exitosa en términos de antecedentes a nivel internacional respaldaban hasta octubre una renovación apresurada que se hizo finalmente oficial el 22 de ese mes, luego de días -semanas- en los que las caras visibles del club en puestos de decisión y el propio técnico, ventilaron la necesidad-deseo de asegurar a Néstor Gorosito por todo el 2026.

Días después apenas del anuncio de renovación, la decisión comenzó a evidenciar grietas que terminaron quebrando el convencimiento y obligaron a desistir.

Razones hubo muchas. Aunque Alianza Lima hizo una gran campaña internacional, a nivel local terminó como Perú 4, posición que lo dejó sin el ingreso de US$ 3 millones por la fase de grupos de la Copa Libertadores y que obligará al club el próximo año a iniciar el torneo continental otras vez desde cero.

A ese objetivo fallido se suma el destrozo final en los playoffs con Cristal, donde en 10 minutos fue remontado en un partido donde Gorosito perdió el duelo con Autuori y quedó expuesto. El manejo de la salida de Hernán Barcos también influencia.

“Renovamos en octubre y no alcanzamos a clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Rescindimos el contrato y nos vinimos”.

Alianza Lima anunció la renovación del técnico argentino el 22 de octubre por todo el 2026. “Creo en la continuidad de los proyectos, eso enfoca y el cuerpo técnico está involucrado en eso”, afirmaba Franco Navarro, director de fútbol del club, a fines de septiembre. Agregaba que su continuidad no dependía de los logros a fin de año en el torneo local. Finalmente los resultados sin pesaron. Y mucho.

No clasificar a la fase de grupos de la fase de grupos, tras ser eliminado ante Cristal no fue determinante. El desencadenante termina siendo la forma: remontada ante Cristal (iba ganando 3-1 y le empataron 3-3) que terminó ganando en penales. A eso se suma que ninguno de los cambios le funcionaron pese a tener un plantel de lujo para el medio local.

“Pero, en el medio,el club antes de jugar vendió al número ‘5’ a Gremio(en referencia a Erick Noriega), el cual para nosotros era un jugador importante, era importantísimo”.

Gorosito justifica el no alcance de objetivos con la salida de Erick Noriega, vendido a Gremio de Brasil. Afirma que era un jugador clave en Alianza Lima y tiene razón. Noriega era de los de mayor rendimiento, además de haberse convertido en uno de los líderes en la cancha por su forma de ser.

Su influencia en el camerino se calcula con la despedida que se le hizo: cargado en hombros y entre aplausos como si se fuera una leyenda o un reciente campeón. Sin embargo, de vuelta a lo mismo: Gorosito contaba con un plan muy superior (al menos en costo y nombre) al de los clubes del medio local. Recurso humano había para intentar tapar el hueco dejado por Noriega. Faltaba la mano (buena) del entrenador.

“En líneas generales,internacionalmente hicimos una campaña que hace 40 años no hacía. Sin ganar en Brasil, un montón de cosas. Metimos a 8 jugadores a la selección”.

Fue en mayo que Alianza Lima fue el club que más jugadores cedió a la selección peruana, por entonces todavía disputando las Eliminatorias mundialistas. Fue para los duelos ante Colombia y Ecuador que el entonces técnico interino Óscar Ibáñez convocó a seis jugadores del equipo blanquiazul. Fueron seis, no ocho como afirmó Gorosito.

Sobre la mejor campaña en 40 años es verdad. La mejor campaña de Alianza Lima a nivel internacional fueron las semifinales de Libertadores en 1976 y 1978. Por etapa, este año quedó lejos. Sin embargo, por campaña disputó 18 partidos y logró resonantes triunfos como el consumado en la Bombonera, donde eliminó a Boca por penales.

Gorosito no dijo mucho sobre su salida y de las formas en que se fue. Tampoco habló de la directiva blanquiazul. En su discurso, como era obvio, destaca la campaña internacional, pero minimiza el fracaso que implicó no campeonar y peor aún, terminar como Perú 4.

El caso Fossati

El caso de Jorge Fossati resultó más sorpresivo. Tras alcanzar el ansiado tricampeonato y con un contrato firmado ya por todo el 2026, se esperaba que tras el final de temporada, el uruguayo vuelva los primeros días de enero para iniciar la pretemporada 2026. Es más, ya se planificaba el proyecto del próximo año.

Sin embargo, días después de la fiesta en el Monumental por el título 2026, las alarmas en Ate se fueron encendiendo hasta desencadenar un escenario en el que ya no había vuelta atrás.

Finalmente, hace unos días el club hizo oficial su salida. Y Fossati optó por el silencio. Sin embargo, en las últimas horas el entrenador de 73 años empezó una gira de medios en los que dio su versión de las cosas. No quedar como el villano parece ser el objetivo.

“La decisión de mi salida de Universitario no la tomé yo”

Fossati afirma que la disolución de su contrato fue decidida por parte de Universitario. Es decir, él nunca renunció. Este diario supo de fuentes cercanas, días antes de que se oficialice su salida, que el entrenador uruguayo no tenía planificado renunciar bajo ningún aspecto. Y eso es lo que pasó.

Fue el club el que, ante una situación límite, optó por resolver el contrato apoyado en el área legal para minimizar el costo de la decisión, gracias a la cláusula de salida.

“Creo que pensar diferente está dentro de las posibilidades… jamás fueron económicas”.

Fossati reafirma que las razones de su salida nunca fueron económicas. Sin embargo, en una nueva entrevista admitió que pidió un aumento para su comando técnico (lo que incluiría un incremento para él).

Este diario tuvo conocimiento que el club había decidido desde un inicio respetar el contrato vigente, lo que implica que en ningún escenario estaba dispuesto a acceder a un incremento.

“No estábamos en la misma sintonía”

Fossati, de forma muy sutil, revela que no comulgaba con las diferentes áreas del club. No lo dice, pero queda en evidencia cuando narra la situación que vivió con la programación del clásico, en el que “alguien del club que no fue él”, decidió el día y la hora, “como si un clásico se tuviera que vender”.

Esta revelación afianza la idea de que el fastidio era recíproco. Incluso desde la interna de la interna del club se habla de la forma del trato al personal. “Sí existió un desgaste institucional con algunos miembros de la actual administración”, afirmó Fossati.

