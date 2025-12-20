José Antonio Bragayrac
José Antonio Bragayrac

Escucha la noticia

00:0000:00
Sus verdades, las mentiras y causales del ‘divorcio’: Fact Checking a las últimas declaraciones de Fossati y Gorosito, dos ex que no se van bien del Perú
Resumen de la noticia por IA
Sus verdades, las mentiras y causales del ‘divorcio’: Fact Checking a las últimas declaraciones de Fossati y Gorosito, dos ex que no se van bien del Perú

Sus verdades, las mentiras y causales del ‘divorcio’: Fact Checking a las últimas declaraciones de Fossati y Gorosito, dos ex que no se van bien del Perú

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El amor es eterno hasta que se acaba, reza una frase que popularizó Gabriel García Márquez y que racionalizó Joaquín Sabina en una frase que también es un poema: No existe ninguna historia de amor que tenga un final feliz; si es amor, no tendrá final, y si lo tiene, no será feliz". El final de Jorge Fossati en Universitario y de Néstor Gorosito en Alianza Lima son las evidencias más contundentes de que el dicho es tan solemne como cierto.

TAGS