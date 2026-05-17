Por Jean Pierre Maraví Coppa

Por el año 2001, el técnico argentino Héctor Cúper fue anunciado para dirigir al poderoso Inter de Milán. Por aquellos años, el club italiano era uno de los mejores de Europa, tenía puros cracks en su plantel como Marco Materazzi, Iván Córdoba, Javier Zanetti, Francesco Toldo, Clarence Seedorf, Álvaro Recoba, Christian Vieri, Ronaldo Nazario, entre otros que hicieron que llegue a semifinal de la Champions League, aunque luego fue eliminado por su rival de siempre el AC Milán debido a la regla de gol de visitante.

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