Ahora, 25 años después, Héctor Cúper fue presentado como nuevo técnico de Universitario de Deportes con el objetivo lograr el primer tetracampeonato nacional de la institución que más títulos ha ganado.

Partiendo por ese punto, El Comercio buscó la opinión de exjugadores del Inter de Milán y en esa búsqueda se contactó con Francesco Toldo, reconocido gran arquero italiano.

“Mi experiencia con el Héctor Cúper en el Inter fue positiva. Fue el primer entrenador argentino que tuve, una persona justa que se esforzó mucho por comunicarse con nosotros, los jugadores. Le tenemos un gran respeto a él y a su cuerpo técnico”, comenzó diciendo Francesco Toldo a El Comercio en exclusiva.

Francesco Toldo recordó junto a El Comercio su époba bajo la dirección de Héctor Cúper / FC Internazionale Archive

“Sé que realmente me quería en el Inter, diciendo que yo era el mejor portero del mundo; tenía razón. En el vestuario, antes de entrar al campo, tenía la costumbre de darnos una palmada en el pecho para transmitirnos energía y valores. Siempre apreciábamos ese gesto”, agregó.

Finalmente, la reciente incorporación de Héctor Cúper a Universitario de Deportes ha despertado gran interés no solo en el Perú, sino también entre quienes coincidieron con él en el fútbol europeo. Ese es el caso del exarquero italiano Francesco Toldo, quien recordó con admiración el trabajo, la disciplina y el liderazgo del entrenador argentino durante su etapa en el Inter de Milán.

“Recuerdo que a menudo hablábamos del partido en la sauna, buscando maneras de mejorar para los siguientes encuentros. Creo que fue uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Inter en la era moderna. Le envío mis mejores deseos y un fuerte abrazo para su próximo equipo Universitario de Deportes”, sentenció.

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