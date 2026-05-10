Universitario llegó a un acuerdo de palabra con Héctor Cúper para convertirse en el nuevo técnico del equipo principal. Fuentes de El Comercio cercanas a la administración del club confirmaron que el argentino es el elegido para asumir el cargo y cumplir con los objetivos trazados en la institución.

En la U buscaban un peso pesado para recuperar el vestuario a todo nivel. Y Cúper cumple con esta y otras condiciones. Su perfil encaja en lo que quiere el club: un señor como Gregorio Pérez y un técnico como Jorge Fossati.

El acuerdo entre Universtario y Cúper es por año y medio; es decir, hasta diciembre del 2027. El argentino llegará entre martes y miércoles de la siguiente semana a suelo peruano para dirigirse a la sede del club. Posteriormente, firmará su contrato y será presentado oficialmente.

En cuanto a su experiencia, Cúper ha dirigido a grandes equipos europeos como Valencia y el Inter de Milán. También ha tenido un paso por Lanús y Mallorca, además de haber dirigido a Egipto en el Mundial 2018.

Incluso, protagonizó un desencuentro con Ronaldo Nazário, quien lo tildó como el “peor técnico” de su carrera por la rigidez de sus métodos físicos. Con ese cartel, el argentino llegar a Universitario para tomar el timonel del equipo y llevarlo a cumplir sus objetivos.

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