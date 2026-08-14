Por Jean Pierre Maraví Coppa

Los hinchas de Universitario de Deportes tienen una cita especial durante el mes de agosto, ua que se estrena la obra “Todas las campañas que viví”, obra escrita y dirigida por Arturo Morán, propone una mirada íntima y emotiva sobre uno de los vínculos que muchas veces acompañan al hinchaje: la relación entre padres e hijos y la manera en que el amor por la ‘U’ se transmite de una generación a otra.

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