Los hinchas de Universitario de Deportes tienen una cita especial durante el mes de agosto, ua que se estrena la obra “Todas las campañas que viví”, obra escrita y dirigida por Arturo Morán, propone una mirada íntima y emotiva sobre uno de los vínculos que muchas veces acompañan al hinchaje: la relación entre padres e hijos y la manera en que el amor por la ‘U’ se transmite de una generación a otra.

La puesta en escena, de formato corto, recorre recuerdos y emociones que resultan familiares para muchos seguidores del cuadro crema. El primer partido compartido, las conversaciones después de cada encuentro, las llamadas tras un triunfo o una derrota y aquellos momentos que terminan convirtiendo al fútbol en parte de la historia de una familia son algunos de los elementos que atraviesan la propuesta.

En ese sentido, Todas las campañas que viví plantea que ser hincha de Universitario va más allá de seguir los resultados de un equipo. Para Arturo Morán, la ‘U’ representa un legado, una historia y un sentimiento que puede permanecer incluso con el paso de los años.

“Porque la U es más que un hinchaje, es más que fútbol. La U no es pasión o pelota, es un legado, es historia, es familia, es amor”, explica el escritor y director al hablar de las razones por las que los hinchas deberían acercarse a conocer la obra.

La misma idea aparece en el testimonio de Rubén Marrufo, quien recuerda cómo el equipo fue durante años un punto de encuentro con su padre. “El mejor cordón umbilical que existe es el hinchaje de un equipo”, señala. Para él, hablar sobre la ‘U’ era también una manera de mantener ese vínculo familiar.

“Mi viejo era de pocas palabras para hablar. El pretexto con mi viejo era comentar el resultado de la U del domingo, pero siempre el pretexto era la U”, recuerda Marrufo, quien considera que la obra puede conectar especialmente con quienes han vivido experiencias similares junto a sus padres.

Gonzalo, creador de la camiseta de Lolo, también encuentra en Universitario una historia de herencia familiar. Cuenta que se hizo hincha por influencia de su tío Guillermo, quien fue dirigente del club. “La U pasa de generación en generación y es una historia, es una pasión, un sentimiento que es para todos y tenemos que compartirlo en familia”, comenta.

Esa transmisión del sentimiento crema también está marcada por la ausencia y los recuerdos. Para muchos hinchas, los partidos terminan evocando a personas que ya no están, pero que dejaron una manera particular de vivir el fútbol. En ese sentido, la obra busca conectar con esas experiencias personales que convierten al hinchaje en algo mucho más profundo.

“Cuando tú encuentras a un hincha de la U, encuentras a tu familia”, sostiene Gonzalo. La frase resume uno de los mensajes centrales de Todas las campañas que viví: la identidad crema también puede convertirse en un espacio de encuentro entre distintas generaciones.

La obra se presenta todos los martes y jueves del mes de agosto en Mercado Santa Marina, en Chorrillos. El lugar ofrece además una variedad de alternativas gastronómicas y un ambiente vinculado a la identidad crema, lo que busca complementar la experiencia de quienes acudan a la función. La entrada general tiene un precio de S/ 25, mientras que la entrada Trinchera cuesta S/ 20. Los boletos están disponibles a través de Teleticket.

Así, Todas las campañas que viví busca que el espectador no solo observe una historia sobre Universitario, sino que también recuerde la suya: aquella persona que lo llevó por primera vez al estadio, quien le enseñó a celebrar un gol o simplemente ese familiar con quien aprendió a hablar de la ‘U’ después de cada partido. Una propuesta para hinchas que entienden que, muchas veces, detrás de un equipo también existe una historia de familia.

SOBRE EL AUTOR