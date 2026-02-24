Por Jasson Curi Chang

Hay una escena que se ha pasado por alto en los últimos días en Universitario. En el minuto de hidratación del segundo tiempo en el Gallardo, Javier Rabanal ya volaba. El Tunche Rivera había fallado el 3-1, y Cristal cobraba valentía para ir al frente de ataque. “Tenemos que ser efectivos”, dijo el español mirando al Tunche. La frase se filtró por la transmisión de L1MAX. Lo demás que llegó a decir, sin embargo, no recompuso al equipo que vería escapar 2 puntos de visita, otra vez, cómo en Cusco.

