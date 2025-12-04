El futuro de Jorge Fossati no está del todo definido en Universitario de Deportes. Según L1 Radio, el técnico busca una mejora económica en su contrato, pero desde el club pusieron las cartas sobre la mesa y se mostraron firmes respecto al pedido del entrenador. ¿Qué pasó?

Como se sabe, Fossati tiene contrato vigente con la U por todo el 2026. En el club esperan que se respete ese documento y que ya no habrá una adenda con mejora económica como había solicitado el uruguayo por medio de su representante Pablo Betancurt.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Jorge Fossati no descarta dejar Universitario para temporada 2026 (Foto: GEC)

La posición es clara y solo están a la espera de una respuesta de parte del ‘Nonno’. De acuerdo a L1 Radio, en la U no quieren cometer ninguna locura desde lo económico, teniendo en cuenta que el próximo año ya no recibirán los ingresos del Consorcio por los derechos de TV.

Sin embargo, a favor de Fossati está la intención del club de mejorar los premios por objetivos cumplidos. Es decir, si el comando técnico del uruguayo logra el tetracampeonato con una buena participación internacional, tendrá asegurado una buena suma económica.

Por ahora, la pelota está en la cancha de Fossati, quien deberá decidir si acepta estas condiciones. “Tenemos que firmar un nuevo contrato porque el vigente está firmado con otra administración. Eso es lo que falta”, había señalado el ‘Nonno’ días atrás. ¿En qué terminará esta historia?