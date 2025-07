Julio empezó fuerte para Universitario y no por los dos partidos que lo separan de ganar el Torneo Apertura —lo que le permitiría dar un paso firme hacia el tricampeonato—, sino porque quizá presentó a su fichaje más importante de las últimas semanas. Como si fuese un rockstar que todos pedían y esperaban ver, Álvaro Barco fue presentado como nuevo director deportivo del club, un cargo que era vital cubrir tras la intempestiva salida de Manuel Barreto rumbo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Dos meses pasaron sin nadie que ocupara la dirección deportiva, pero el tiempo fue necesario para tomar una buena decisión. Y Jean Ferrari lo entendió así, sabiendo que Álvaro Barco era el hombre indicado para eso. Es un rostro nuevo en el club, pero para quienes conocen el detrás de su elección. Barco era un objetivo de Ferrari desde el 2022, cuando lo buscó para ofrecerle ese cargo y lo declinó por una sola razón: su hijo Alfonso formaba parte del plantel. Hoy, nada impidió su regreso.

La conferencia de presentación de Álvaro Barco se realizó en Campo Mar. (Foto: Jesús Saucedo)

La sorpresa de Barco y el ‘9′

La cita para su presentación fue en Campo Mar al mediodía. Tardó unos minutos en aparecer frente a cámaras, pero su reacción fue realmente genuina. Barco estaba sorprendido por la cantidad de prensa que acudió a su convocatoria. “Vinieron más periodistas ahora que cuando yo era futbolista”, confesó entre risas, tras alzar la mirada y notar que el foco de atención estaba puesto en él.

No hubo nerviosismo ni promesas populistas porque no son necesarias. Pero sí una cuota de sinceridad en sus palabras. Barco es consciente de la grandeza de la ‘U’ y como tal entiende el reto de mantener al club en la cima del fútbol peruano. No es suficiente fichar, sino fichar bien. Y, sobre todo, trayendo un ‘9′ que es el pedido unísono del hincha crema para reforzar al equipo. “Traer un delantero es lo más difícil y costoso del fútbol”, apuntó.

“𝘔𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘰 𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢𝘳 𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘱𝘰 (...) 𝘺 𝘨𝘢𝘯𝘢𝘳, 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴 𝘭𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘤𝘦”



Lo que vino después, más allá de la ilusión del administrador Jean Ferrari en el trabajo de Barco y de que juntos posaron con la camiseta crema, fue un abrazo prolongado y un apretón de manos entre ambos que cerró la jornada. Cuando las cámaras se apagaron, Álvaro se detuvo al lado de la mesa de honor, observando con detenimiento las instalaciones de Campo Mar con aires de nostalgia, quizá recordando su etapa como futbolista.

En esa contemplación, puede ser, no solo había un compromiso por la función que desempeñará, sino también un cariño por lo que significa volver a ser de la ‘U’. Después de unos segundos, Jean lo volvió a llamar, pero esta vez para juntarse con Antonio García Pye, gerente deportivo; Daniel Amador, gerente de marketing y comercial; y Franco Velazco, abogado del club, quienes estaban a un lado del campo.

Álvaro Barco tuvo su primer día como nuevo director deportivo en Universitario. (Foto: Jesús Saucedo)

“Esto no es biri biri”

Detrás de ellos, una mesa de catering invitaba a probar alimentos y bebidas a los asistentes, mientras que Ferrari, Barco y compañía conversaban y reían entre sí. “Esto no es biri biri”, soltó el administrador de la ‘U’ con una carcajada en el rostro, haciendo referencia a los sánguches de carne que llamaron su atención o quizá como una indirecta al rival de toda la vida. Así es el estilo de Jean.

Es más, unos minutos después, Ferrari atendió a dos hinchas que esperaban por él para tomarse una foto y expresarle su respaldo de cara a la recta final del Torneo Apertura. “Tenemos que campeonar”, fue el pedido que le hicieron. Y el administrador hizo suyo el mensaje, sabiendo que tienen la primera opción para lograrlo y la tranquilidad necesaria en este tipo de definiciones.

Después, no hubo mucho más. Ferrari se retiró y Barco hizo lo mismo, aunque con un detalle por resolver: el primer contacto directo con el técnico Jorge Fossati y el plantel. El nuevo director deportivo empezó así su primer día de trabajo, comprometido con colocar a la ‘U’ un peldaño más arriba y estar a la altura de la historia. “No cabe la menor duda que la vara está altísima, el trabajo de Jean y Manuel (Barreto) ha sido sumamente importante”, afirmó.

***

