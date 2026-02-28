Resumen

Jairo Concha, Javier Rabanal y Cain Fara bajo la lupa | Foto: Universitario
Por Redacción EC

Confirmado. La Comisión Disciplinaria de la FPF abrió un expediente contra el técnico Javier Rabanall y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara, todos de Universitario de Deportes, por los incidentes ocurridos tras el partido ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

