Confirmado. La Comisión Disciplinaria de la FPF abrió un expediente contra el técnico Javier Rabanall y los futbolistas Jairo Concha y Caín Fara, todos de Universitario de Deportes, por los incidentes ocurridos tras el partido ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

Según fuentes de El Comercio, los tres implicados de Universitario podrían ser sancionados debido a la discusión que protagonizaron con los hinchas celestes camino a vestuarios, en el partido disputado el sábado 21 de febrero.

De acuerdo al procedimiento, la U tendrá tres días hábiles para presentar sus descargo por lo ocurrido. La CD-FPF recibirá la respuesta y luego9 emitirá una resolución final.

Caín Fara, Javier Rabanal y Jairo Concha fueron captados discutiendo con hinchas se Sporting Cristal. (Redes sociales)

Además del expediente, también se tomará en cuenta el informe del delegado del partido, Marco Martínez Herrera. A esto también se suma la denuncia que Alianza Lima hizo en los últimos días, solicitando sanción para Rabanal, Concha y Fara.

Después de la resolución final, Universitario podrá apelar solo si considera que el fallo es injusto. Caso contrario, todo quedaría hasta allí y voltearán la página de lo sucedido.

Como se sabe, Alianza Lima sustentó su pedido en el Reglamento Único de Justicia con el fin de que Rabanal, Concha y Fara sean sancionados.

