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Resumen

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Las lágrimas contenidas de un hombre que confiesa “este año estoy un poco lejos de la familia” debe ser la prueba viviente de que los héroes vuelan en las áreas, cabecean con el alma, pero siempre tienen los pies sobre la tierra. Era un clásico tosco y hosco, aburrido y limitado. Pero un gol “hermoso”, como firma su autor, pudo conseguir que un estadio repleto de 70 mil camisetas cremas de Universitario de Deportes olvide el vía crucis del cuestionado estilo de juego y recite en coro el aleluya del gol.

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