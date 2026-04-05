El U-Alianza que comenzó con brusquedad y a los codazos, se resolvió a los 52′ con un centro “tres dedos” de la zurda de Alex Valera. “Ay, cholo, mi rey”, se emocionó luego frente a las cámaras de Liga 1 el MVP del centenario Martín Pérez Guedes, el que era criticado, el premio DT 2024, el señalado. A ese mismo al que la ‘U’ llama el ‘GOAT’ en las redes donde lo vapulearon en las últimas semanas, es el que ahora celebra mirando con ojos de fuego a toda la tribuna de occidente. Aquí estoy, parece decir. Intacto. Las piedras que le tiraron se cambiaron por besos volados a ese gesto técnico de poner la cabeza donde el corazón quería estallar.

Martín Pérez Guedes, el que era criticado, el premio DT 2024, el señalado. A ese mismo al que la ‘U’ llama el ‘GOAT’ en las redes donde lo vapulearon en las últimas semanas, es el que ahora celebra mirando con ojos de fuego a toda la tribuna de occidente. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Universitario 1-0 Alianza Lima, sábado de fiebre por la noche en el Monumental de Ate. La ‘U’, que ahora suma 18 puntos en la tabla, se acercó a los íntimos que llevan 20 unidades. Y también una racha vigente de ocho clásicos sin perder: 4 ganados con el de anoche más 4 empates. Más de 1040 días sin conocer la derrota desde febrero 2023. Una localía casi imbatible que ante el compadre llegó a los 50 triunfos, 5 empates y 1 derrota. El tricampeón camina entre brasas de las críticas, pero saca chapa de “paternidad”.

En el historial de partidos oficiales, Universitario llegó a las 109 victorias y acortó distancias con los íntimos, que suman 112. Además, hay registros de 81 empates. En clásicos en el Monumental celebró 10 veces de un total de 20 partidos.

La ‘U’, que ahora suma 18 puntos en la tabla, se acercó a los íntimos que llevan 20 unidades. Y también una racha vigente de ocho clásicos sin perder: 4 ganados con el de anoche más 4 empates. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

El clásico aparte

Este U-Alianza no será recordado como una pieza de colección de fútbol moderno. Bastará revisar el resumen en YouTube. Con una previa tan picante, con carpetazos y líos en oficinas, la tensión se sintió apenas los 30 segundos. Concha le quitó el balón a Advíncula, quien fue al choque directo. Codo, hombro, brazo, lo que fuese. El árbitro Jordi Espinoza sacó la tarjeta roja más veloz de este siglo en clásicos... Hasta que el VAR le pidió que revise la jugada, y solo se quedó en la amarilla más polémica de la fecha. Juzguen ustedes, lectores.

“Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos”, definió Paolo Guerrero a la ‘U’ de Rabanal, quien tuvo su propio análisis del partido que vio en conferencia de prensa. “Si Alianza vino a encerrarse, todos lo harán”, apretó. Hubo más acción en los micrófonos que en la cancha.

La ‘U’ mantuvo el 52% de posesión del balón aunque sin mostrar los dientes. Pateó otra vez 5 veces al arco como en fechas pasadas, y facturó con un gol sacado de otro partido. Alianza no ganó ni en las faltas cometidas (16 contra 11). Si tuvo un momento para romper la paridad, eso fue cuando Guerrero estrelló un tiro libre en el travesaño.

Se cuidaron tanto el 0-0 en las pizarras, que por largos momentos del partido la intensidad de ir a la marca casi era nula. El balón y el tiempo entraron en un compás con la sinfonía de toques de adelante hacia atrás en ambos casos. Solo el gol obligó a que los íntimos rompieran el plan inicial y busquen el empate por todas las vías.

Ahí se noto la fortaleza defensiva de la ‘U’ con una barrera muy sincronizada por Fara, Riveros y Di Benedetto: ocho despejes por vía aérea. Ahí se pudo llegar al 2-0 si Inga pateaba más fuerte o si Gassama llegaba al área contraria con mayor velocidad. O capaz, si Polo no terminaba el partido en una sola pierna. Se lesionó a falta de 10 minutos, pero se quedó en cancha portando la cinta de capitán y completando tres despejes desde su zona.

Los 7 minutos de descuento solo fueron la agonía de un Alianza que tampoco parece encontrarse en las ideas de Guede, y de un Universitario que sabe y confía que ganar el clásico es el envión anímico perfecto para debutar este martes en Colombia por Copa Libertadores ante Tolima. Es la hora, cremas. Que la alegría se extienda hasta Ibagué.

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