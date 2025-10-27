Llegada de Universitario de Deportes a Lima: minuto a minuto
10:53
Universitario de Deportes venció 2-1 a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura y se coronó tricampeón de de la Liga 1, este domingo 26 de octubre. El conjunto no la tuvo nada fácil en Tarma.
Anderson Santamaría (43′) marcó en propia puerta, no obstante, la U salió con todo en el segundo tiempo y logró empatar gracias a Matías Di Benedetto (57′). Álex Valera (78′) marcó el gol de la victoria ‘crema’.
10:43
Se estima que el plantel de Universitario estaría llegando a Lima a partir de las 12:00 PM.
10:26
Bienvenidos, amigos de El Comercio.
Aquí inicia la cobertura de la llegada de Universitario de Deportes a Lima tras consagrarse tricampeón de la Liga 1 en Tarma.
