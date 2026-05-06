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Universitario tuvo emotivo banderazo en Chile antes del duelo ante Coquimbo Unido. (Foto: Universitario)
Universitario tuvo emotivo banderazo en Chile antes del duelo ante Coquimbo Unido. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario ya vive el ambiente copero en Chile. A pocas horas del decisivo partido ante Coquimbo Unido, un grupo de hinchas cremas llegó hasta el hotel de concentración para realizar un emotivo banderazo y darle su apoyo al equipo.

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