Universitario ya vive el ambiente copero en Chile. A pocas horas del decisivo partido ante Coquimbo Unido, un grupo de hinchas cremas llegó hasta el hotel de concentración para realizar un emotivo banderazo y darle su apoyo al equipo.
Con cánticos, banderas y aplausos, los aficionados tomaron las calles cercanas al lugar donde se hospeda el plantel. El ambiente fue completamente festivo y mostró el respaldo que tiene Universitario incluso fuera del Perú.
Los jugadores respondieron al cariño de los hinchas saliendo a saludarlos. Figuras como Aldo Corzo y Alex Valera fueron algunos de los más ovacionados por los fanáticos, que no dejaron de alentar en ningún momento. La conexión entre plantel e hinchada quedó reflejada en cada escena del banderazo.
El equipo crema afronta un duelo clave por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Universitario llega motivado tras vencer 4-2 a Nacional en Lima y ahora busca sumar en territorio chileno para acercarse a la clasificación.
Vídeo: Jax Latin Media
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más