Universitario ya vive el ambiente copero en Chile. A pocas horas del decisivo partido ante Coquimbo Unido, un grupo de hinchas cremas llegó hasta el hotel de concentración para realizar un emotivo banderazo y darle su apoyo al equipo.

Con cánticos, banderas y aplausos, los aficionados tomaron las calles cercanas al lugar donde se hospeda el plantel. El ambiente fue completamente festivo y mostró el respaldo que tiene Universitario incluso fuera del Perú.

Los jugadores respondieron al cariño de los hinchas saliendo a saludarlos. Figuras como Aldo Corzo y Alex Valera fueron algunos de los más ovacionados por los fanáticos, que no dejaron de alentar en ningún momento. La conexión entre plantel e hinchada quedó reflejada en cada escena del banderazo.

El equipo crema afronta un duelo clave por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Universitario llega motivado tras vencer 4-2 a Nacional en Lima y ahora busca sumar en territorio chileno para acercarse a la clasificación.

🇨🇱🥳💛 ¡BANDERAZO CREMA EN CHILE!



Cientos de hinchas de Universitario de Deportes van llegando a Chile para alentar a su equipo mañana por Copa Libertadores.



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Vídeo: Jax Latin Media

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