Un Valera que calló al Garcilaso y la furia de Barco contra Ibáñez y la FPF: lo que no se vio del amargo empate de la ‘U’ ante Cienciano en Cusco

Furia contra la Furia...Roja. En Cusco, al Cienciano-Universitario le sobraron 80 minutos. Solo en los 10+5′ finales, con un ida y vuelta que tuvo faltas, VAR, un árbitro excesivamente protagonista, penales, amarillas y un golazo, la emoción explotó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Era un negocio redondo el 1-0 para la cautelosa ‘U’ de Fossati, hasta que el insistente Cienciano de Desio cerró con un patadón el 1-1 final. Un amargo empate viajó a Lima, un punto de esperanza se quedó en la Ciudad Imperial.

Primero, Alex Valera adelantó (84′) desde los doce pasos y mandó callar al arquero Bolado y a la “Furia Roja” del estadio Garcilaso, que le respondió con botellazos e insultos. De paso, se ganó la amarilla de parte del árbitro Augusto Menéndez, el mismo que expulsó a tres jugadores de la ‘U’ en Sullana el 2023. Ayer, también amonestó a Corzo por reclamarle un penal que después terminó cobrando, a Santamaría por juego brusco y a Edison Flores por otro reclamo cuando ya había sido cambiado.

Sin merecerlo, Menéndez robó cámaras y desató la molestia de ambos equipos. En Cienciano creyeron que cobró un penal muy riguroso de Valoyes a Santamaría y que no amonestó a más jugadores de la ‘U’ en jugadas divididas. Solo el golazo de Alejandro Hohberg al minuto 5 de los descuentos trajo la tranquilidad para los cusqueños. El ‘Enano’ debutó con la camiseta del ‘Papá’ y cumplió la innegociable “Ley del ex”. Ya luego frente a cámaras casi se quiebra por “una semana de mier...” como él mismo dijo.

Las declaraciones de Alex Valera al final del partido -“así es el fútbol, se nos escaparon dos puntos muy importantes”- por otro lado, deja la sensación que la ‘U’ tenía en planes sumar en Cusco, y que el empate no es un mal resultado. Restan 17 fechas en el Clausura para seguir en el camino hacia el tricampeonato.

Los cremas ganaban en el Cusco; pero Alejandro Hohberg empató el marcador. (Universitario)

Barco contra Ibáñez y la FPF

Una hora antes de iniciado el partido, la dirigencia de Universitario que acompañó al equipo en Cusco recibió la confirmación de una noticia que cayó mal en la interna crema. El clásico del Clausura 2025 se jugará el domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental.

Al término del partido, y con el sinsabor del 1-1, el director deportivo Álvaro Barco se paró frente a los micrófonos de L1MAX y mostró su desacuerdo con la programación del clásico.

“No puedo creer que a Universitario no se le pueda jugar al mismo nivel. No puede ser posible que la liga pueda programar el clásico el domingo cuando tenemos un partido jueves (Copa Libertadores en Brasil), y cuando Alianza juega miércoles (Copa Sudamericana en Ecuador). Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que hacen los jugadores en Copa Libertadores cuando hay que jugar con Palmeiras en una cancha híbrida, venir el viernes en la tarde y la liga muy suelta de huesos programa domingo (24 de agosto). Dicen que es exclusivamente por el entrenador de la selección. Dicen que matemáticamente hay posibilidad de ir al Mundial”, dijo Barco.

Asimismo, declaró en contra de Óscar Ibáñez, técnico de la selección peruana. “Esa es de alguna manera jugar en igualdad de condiciones. Le dejo mensajes a Óscar Ibáñez y no me contesta. De repente creerá que después del concurso de SUNT (para elegir al nuevo administrador provisional) no voy a seguir en Universitario de Deportes. No puede ser posible. Estamos en una Copa Libertadores y se trata del clásico. Los jugadores van a terminar destruidos. Van a jugar el partido más importante del año y van a llegar a la selección destruidos. La liga trata de darme explicaciones, pero al final me dicen que están con el derecho de ponerme en la fecha que quieran. Es un día considerando que tenemos que jugar el jueves. Regresamos viernes, a un solo día de programar el clásico. Lamentablemente el reglamento está hecho para que la liga decida cuando le da la gana”, comentó.

Por otro lado, Barco dio a conocer la postura que tenía Universitario respecto a la programación del clásico: que se juegue el lunes 25 de agosto. “Tenemos que ir a Huancayo, a Huánuco. La liga apiña todas las fechas para jugar a mitad de semana. ¿Cuál es el problema de jugar lunes, de poder llegar los dos en las mismas condiciones? Me ha demostrado el entrenador de la selección (Ibáñez) que no tiene consideración con la ‘U’”.

Universitario vs. Cienciano se miden en el Inca Garcilaso de la Vega. (Foto: @Liga1TeApuesto)

¿Qué pasará entonces? La Liga 1 usa el reglamento a su favor y está en lo correcto. El partido de la U en Sao Paulo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras será el jueves 21 de agosto a las 9:30 p.m aproxidamente. Contabilizando esta hora hasta el domingo 24 a las 5:30 p.m. hay más de 48 horas y menos de 72 como el reglamento dice. Poco que reclamar.

Otro punto importante a tocar en este caso será lo que pase con los futbolistas convocados a la selección peruana. La última fecha FIFA de las presentes Eliminatorias comienza de forma oficial el 1 de setiembre. Los partidos son: contra Uruguay el jueves 4 y ante Paraguay el martes 9. Los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas antes del inicio de la Fecha FIFA. Sin embargo, desde la época de Ricardo Gareca, a los convocados de la Liga 1 los citan una semana antes del inicio de la fecha FIFA. Es un acuerdo, no es obligación, por lo que si la ‘U’ siente que la Liga 1 no los ayuda con la seguidilla de partidos, entonces, no está obligado a ceder a sus jugadores. Una novela que conoceremos capítulo por capítulo en las próximas semanas.

