Al cabo de diez meses, cuatro técnicos y 83 minutos, Universitario es todo menos un equipo con méritos para ganar. Piernas cansadas, cabezas sin ideas y un Melgar que pasó por el Monumental y tocó más 500 veces el balón (418 pases acertados) le estaban dando la estocada frente a un estadio con 50 mil voces que iba pasando poco a poco de la furia al silencio. No hay nada más impactante que un estadio repleto en la que una ráfaga de insultos se replica de camiseta en camiseta.

No era Rabanal, Araujo o Cúper. Es el equipo que perdió fuego, que se durmió en los laureles del ‘Tri’. Y así, con un 2-0 en contra, solo le queda el camino de apelar a la garra. A la vieja escuela. Sin poder dar tres pases seguidos, intentan con centros al vacío. Ahí están. Solo amarrados al amor propio y al replanteo de Bustos, que fue tirar toda la carne de los tricampeones en ataque. Flores, el Tunche y la fe.

Minuto 84. Valera caza un rebote y pone la cabeza. 1-2, El Monumental revive, Melgar pone una rodilla sobre el campo.

Álex Valera fue autocrítico con todos el plantel crema (Foto: GEC)

Minuto 86. Valera otra vez de cabeza, otra vez por un centro. 2-2, y la hinchada que despertó en 2 minutos ahora confía en la remontada.

Minuto 90. Entra Requena. Riveros se lesiona. La U baja la guardia y le dice adiós al triunfo.

Le dijo chau, también, a la opción de amanecer hoy puntero en el Clausura. Se quedó con 21 puntos, y si hoy Cristal y Alianza Atlético ganan sus respectivos partidos a UTC y Sport Boys, el equipo crema puede dormir en quinto puesto.

Efecto y ‘Dominó’

No era difícil presumir que Bustos se la iba a jugar por los jugadores que conoce. Por eso, dos días de entrenamiento de Romero le aseguraron el puesto del arco. La respuesta, en cambio, fue flojísima.

El portero de la ‘U’ tuvo responsabilidad en ambos goles. En el primero por no resguardar su palo, y en el segundo por dejar el rebote servido. La U necesitaba nuevos aires en el arco, pero Bustos ratificó al arquero ya ha recibido 18 goles solo en el Clausura.

Todo mal desempeño que mostró la U anoche es mérito del Melgar de Rondelli. Por el carril derecho, entre Lazo, Bordacahar y Quagliata se creó el mejor fútbol arequipeño. Del otro lado, Cabanillas jugó como en el patio de su casa.

En el 1-0, Cuesta expuso su calidad en la definición contra un Riveros que quedó desparramado sobre el campo y un Romero que dejó un espacio entre sus manos y el primer palo. El 2-0 fue parecido. Pase entre líneas, Romero dubitativo y Bordacahar definió con el arco vacío.

Melgar le estaba pegando un baile a la ‘U’ de Bustos, que nunca había perdido de local en el Monumental en el banco crema.

Sin embargo, después del minuto 80, la ‘U’ comenzó a atropellar a los tropezones. Al ‘guerrazo’ fue metiendo a Melgar en su arco. Y aquí podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío.

Medio lleno si vemos que Bustos movió a Calcaterra de volante central. Licha Alzugaray y Polo por el lado derecho, mientras que Quispe y Flores intentaron crear peligro desde el otro. Y medio vacío: Flores por la banda completó 9 de 11 pases. Y dio, finalmente, la asistencia para el 2-2, pero su desempeño está lejos de su mejor versión. Un par de balones le rebotaron lejos y no pudo controlarlos.

La ‘U’ tiró de la vieja garra para empatar en 3 minutos. Y nada más. Una noche sin ideas fue salvada por la cabeza de Valera, quien llegó a los 18 goles en el año (16 en Liga 1, 2 en Copa Libertadores). Aún está a un tanto de distancia de su mejor campaña, que fue en el 2025 con 17 goles en la U y 2 en la selección peruana.

“Pido disculpas al hincha”, cerró al noche Valera. Con la nobleza de este héroe, la ‘U’ afrontará los 6 últimos partidos del Clausura con el cuchillo entre los dientes.

Universitario - Melgar. Foto: Paloma del Solar / @photo.gec

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