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Resumen

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Alex Valera, que sumó su gol 18 en el año, apareció para rescatar el empate ante Melgar en el Monumental. | Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
Alex Valera, que sumó su gol 18 en el año, apareció para rescatar el empate ante Melgar en el Monumental. | Foto: Paloma del Solar / @photo.gec
Por Jasson Curi Chang

Al cabo de diez meses, cuatro técnicos y 83 minutos, Universitario es todo menos un equipo con méritos para ganar. Piernas cansadas, cabezas sin ideas y un Melgar que pasó por el Monumental y tocó más 500 veces el balón (418 pases acertados) le estaban dando la estocada frente a un estadio con 50 mil voces que iba pasando poco a poco de la furia al silencio. No hay nada más impactante que un estadio repleto en la que una ráfaga de insultos se replica de camiseta en camiseta.

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