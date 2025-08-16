Universitario, un equipo que aprendió a jugar en altura: 67% de efectividad, ya superó su marca del año pasado y por qué es clave para el tricampeonato

Detrás del “vamos partido a partido” que expresan el “Tunche” Rivera y Jairo Vélez, autores de los goles en el 2-0 sobre Alianza Universidad en Huánuco, existe una verdad que no se puede ignorar: Universitario de Deportes aprendió a jugar en altura. Y hay que decirlo, porque los números lo respaldan. Desde que arrancó la Liga 1 - 2025, los cremas han disputado siete partidos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar y han logrado una efectividad del 67%. Ya superaron su marca del año pasado en la que salieron bicampeones, y hoy este factor puede hacer la diferencia en la pelea final por el título nacional.

Tras caer 4-0 ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, los cremas ahora deben pensar en el Clausura y este domingo visitan a Sport Huancayo en la Incontrastable.

Vayamos por partes. Son siete los partidos que Universitario ha disputado el ciudades de altura hasta la fecha 4 del Torneo Clausura y obtuvo el siguiente saldo: cuatro triunfos, dos empates y solo una derrota. Precisamente, el único tropiezo crema fue ante Cusco FC en el Apertura, que terminó en un 2-0 a favor de los cusqueños. Después, han sido un equipo sólido capaz de sumar en seis de esos compromisos.

Partidos de la U en altura (2025)

Resultado Ciudad Altura C. Unidos 1-1 Universitario Cajabamba 2,650 m.s.n.m. Binacional 1-3 Universitario Juliaca 3,824 m.s.n.m. Cusco FC 2-0 Universitario Cusco 3,362 m.s.n.m. Ayacucho FC 0-1 Universitario Ayacucho 2,691 m.s.n.m. Dep. Garcilaso 0-1 Universitario Cusco 3,362 m.s.n.m. Cienciano 1-1 Universitario Cusco 3,362 m.s.n.m. Alianza U. 0-2 Universitario Huánuco 1880 m.s.n.m.

Universitario ganó en Juliaca, Ayacucho, Cusco y Huánuco; mientras que empató en Cajabamba y también en Cusco. En total, consiguió 14 puntos de 21 posibles, logrando una efectividad del 67%. Además, anotó nueve goles a favor y solo recibió cinco tantos en contra . El balance, por donde se le mire, es bueno y significa un plus en lo deportivo y emocional para un equipo que sufría cada vez que le tocaba dejar el llano.

Si comparamos el registro actual con el del año pasado, Universitario apenas logró una efectividad del 24% en sus primeros siete partidos en altura . Los cremas sumaron cinco puntos de 21 posibles, producto de cinco empates y dos derrotas. No lograron celebrar una victoria en ese lapso y, además, anotaron solo cuatro goles y encajaron siete.

El balance tampoco mejora mucho si ampliamos el panorama. Fueron nueve los partidos en altura que la U disputó en 2024 (un triunfo, seis empates y dos derrotas), sumando nueve puntos de 27 posibles y alcanzando una efectividad del 33%. Hoy, esa cifra ya fue superada por los pupilos de Jorge Fossati.

Partidos de la U en altura (2024)

Resultado Ciudad Altura UTC 0-0 Universitario Cajamarca 2,750 m.s.n.m Dep. Garcilaso 2-2 Universitario Cusco 3,362 m.s.n.m ADT 2-0 Universitario Tarma 3,050 m.s.n.m. Cienciano 0-0 Universitario Cusco 3,362 m.s.n.m Melgar 1-0 Universitario Arequipa 2,359 m.s.n.m. Sport Huancayo 1-1 Universitario Huancayo 3,259 m.s.n.m. Cusco FC 1-1 Universitario Cusco 3,362 m.s.n.m C. Unidos 0-2 Universitario Cajabamba 2,650 m.s.n.m Los Chankas 0-0 Universitario Andahuaylas 2,926 m.s.n.m.

Ahora, es cierto que la U al final se coronó bicampeón de la Liga 1 ganando el Apertura y Clausura, pero el hincha sabe lo que le costaba al equipo dejar el confort del Monumental para sumar puntos fuera del llano. Había bajos rendimientos, complicaciones y errores que formaron parte del juego; sin embargo, el presente es distinto, hay equilibrio, intensidad y eficacia. Una mejora que se nota en el actual plantel.

Jugadores como Jairo Vélez (refuerzo este año), el “Tunche” Rivera y Aldo Corzo han sido determinantes en la finalización para conseguir buenos resultados. Cada uno registra dos goles en ciudades de altura, demostrando su trascendencia dentro del equipo y elevando la competencia en la interna por la titularidad.

Asimismo, Williams Riveros y Sebastián Britos son los futbolistas que más minutos jugados sumaron en altura (540′) . Ambos han completado seis juegos de 90’ cada uno en este tipo de escenarios. Álex Valera los sigue en el segundo lugar con 528′ y Jairo Concha cierra el podio con 450′ disputados.

¿Qué partidos en altura le faltan a la U?

Pero el camino todavía es largo y Universitario todavía tiene que enfrentar otros cinco escenarios más de altura. Los dirigidos por Fossati les tocará pisar Huancayo, Arequipa, Cajamarca, Tarma y Andahuaylas hasta el final del Torneo Clausura. En esas plazas habrá mucho en juego y es necesario sumar para asegurar el tricampeonato o, en su defecto, llegar con ritmo a los playoffs.

Fecha 6: Sport Huancayo vs. Universitario (3,259 m.s.n.m.)

Fecha 8: Melgar vs. Universitario (2,359 m.s.n.m.)

Fecha 10: UTC vs. Universitario (2,750 m.s.n.m.)

Fecha 16: ADT vs. Universitario (3,050 m.s.n.m.)

Fecha 19: Los Chankas vs, Universitario (2,926 m.s.n.m.)

Sea como fuere, la tendencia es clara y a favor de la U. No existe más esa incertidumbre por lo que pasará fuera del llano. Los cremas se han convertido en un equipo de altura. Saben cómo plantear los partidos, cómo jugarlos y cuándo golpear. Eso, al final, podría ser el factor decisivo para conseguir la hazaña a fin de año.

