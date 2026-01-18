Un feroz Fara que sorprende y la ilusión que despierta el canterano de 15 años que reemplazó a Valera: Lo que no se vio del primer amistoso de la ‘U’ de Rabanal

Escucha la noticia
Un feroz Fara que sorprende y la ilusión que despierta el canterano de 15 años que reemplazó a Valera: Lo que no se vio del primer amistoso de la ‘U’ de RabanalResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Ya lo había anunciado días antes: “Jugaremos tres tiempos de 30 minutos, haremos variantes y a nivel individual les pediremos cosas específicas que son importantes para nosotros”. Javier Rabanal se presentó de una manera diferente, en un amistoso a puertas cerradas ante Sport Boys en Campo Mar. Fue el primero de su nueva era en Universitario y, aunque el resultado fue adverso (1-0 a favor de los rosados con gol de Jostin Alarcón), las sensaciones son más que satisfactorias.
LEE: Helados Donito, Parque de las Leyendas y hasta una fiesta infantil: los detalles inéditos de la primera visita de Messi a Lima
El encuentro dividido en tres tiempos de 30 minutos le permitió al entrenador español evaluar distintas alternativas y probar hasta tres alineaciones distintas, dando minutos a todos, incluido a los juveniles. El proyecto de Rabanal en la ‘U’ es hacerle espacio a la cantera y desde el primer minuto empezó a hacerlo.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Lo primero que llamó la atención de la mañana soleada en Campo Mar fueron tres ausencias: Héctor Fertoli, volante argentino que llegó como refuerzo para este año, continúa recuperándose de una lesión; misma situación que padecería José Rivera; mientras que César Inga no se hizo presente porque tendría todo listo para irse al Kansas City de la Major League Soccer.
Sin los tres mencionados, Rabanal mandó al campo a su primer once: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima; Yuriel Celi, Jorge Murrugarra, Jairo Concha; Paolo Reyna, Alex Valera y Edison Flores. Un equipo que mezcló experiencia y juventud en busca de ritmo competitivo.
De entrada, la ‘U’ proyectó lo que quiere el técnico para este 2026: ejercer presión alta constante para condicionar al rival a jugar por un solo lado del campo. Williams Riveros, que actuó como líbero en el 3-5-2 conocido en el equipo cremas, casi siempre estuvo en el mediocampo persiguiendo a su marca.
Para el segundo encuentro, Rabanal alineó a los siguientes: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Di Benedetto; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, José Carabalí; Martín Pérez Guedes, Jairo Concha y Alex Valera (Jhon Jairo Guzmán). Solo repitieron Di Benedetto, Concha y Valera. Además se pudo presentar Caín Fara, el central argentino que llegó para reforzar la zaga.
Fara jugó de stopper por derecha en reemplazo de Corzo y tuvo un buen rendimiento por su ferocidad a la hora de marca y su velocidad para cubrir espacios o anticipar al rival. Aunque fue el que cometió el penal que luego Jostin Alarcón cambiaría por gol, el argentino mostró que puede sumar mucho al equipo.
Además, Rabanal hizo ingresar a Jhon Jairo Guzmán, delantero de 15 años que mide 1.90 metros y es una de las promesas de la cantera crema. El espigado juvenil ha sido llamado en varias oportunidades a la selección peruana Sub 15, por lo que el entrenador decidió darle una oportunidad en la pretemporada junto a otros canteranos.
- Los canteranos que utilizó Javier Rabanal ante Sport Boys:
|Nombre
|edad
|puesto
|Jhefferson Rodríguez
|19
|Portero
|Rafael Guzmán
|17
|Defensa
|Christopher Loayza
|18
|Delantero
|Fabián Cabanillas
|20
|Volante
|Josué Torres
|21
|Defensa
|Sebas Flores
|20
|Volante
|Diego Vásquez
|18
|Volante
|John Jairo Guzmán
|15
|Delantero
En el tercer y último encuentro, la ‘U’ se paró con Jhefferson Rodríguez; Fara, Santamaría, Rafael Guzmán; Ancajima (Josué Torres), Castillo (Diogo Vásquez), Murrugarra (Sebastián Flores), Celi (Fabián Cabanillas), Carabalí; Christopher Loayza y Guzmán. De ellos, ocho son canteranos. Rabanal quiere consolidar una política de transición progresiva desde la cantera hacia el plantel profesional.
*********