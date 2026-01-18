Un feroz Fara que sorprende y la ilusión que despierta el canterano de 15 años que reemplazó a Valera: Lo que no se vio del primer amistoso de la ‘U’ de Rabanal

Ya lo había anunciado días antes: “Jugaremos tres tiempos de 30 minutos, haremos variantes y a nivel individual les pediremos cosas específicas que son importantes para nosotros”. Javier Rabanal se presentó de una manera diferente, en un amistoso a puertas cerradas ante Sport Boys en Campo Mar. Fue el primero de su nueva era en Universitario y, aunque el resultado fue adverso (1-0 a favor de los rosados con gol de Jostin Alarcón), las sensaciones son más que satisfactorias.

El encuentro dividido en tres tiempos de 30 minutos le permitió al entrenador español evaluar distintas alternativas y probar hasta tres alineaciones distintas, dando minutos a todos, incluido a los juveniles. El proyecto de Rabanal en la ‘U’ es hacerle espacio a la cantera y desde el primer minuto empezó a hacerlo.

Lo primero que llamó la atención de la mañana soleada en Campo Mar fueron tres ausencias: Héctor Fertoli, volante argentino que llegó como refuerzo para este año, continúa recuperándose de una lesión; misma situación que padecería José Rivera; mientras que César Inga no se hizo presente porque tendría todo listo para irse al Kansas City de la Major League Soccer.

Sin los tres mencionados, Rabanal mandó al campo a su primer once: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima; Yuriel Celi, Jorge Murrugarra, Jairo Concha; Paolo Reyna, Alex Valera y Edison Flores. Un equipo que mezcló experiencia y juventud en busca de ritmo competitivo.

De entrada, la ‘U’ proyectó lo que quiere el técnico para este 2026: ejercer presión alta constante para condicionar al rival a jugar por un solo lado del campo. Williams Riveros, que actuó como líbero en el 3-5-2 conocido en el equipo cremas, casi siempre estuvo en el mediocampo persiguiendo a su marca.

Para el segundo encuentro, Rabanal alineó a los siguientes: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Di Benedetto; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, José Carabalí; Martín Pérez Guedes, Jairo Concha y Alex Valera (Jhon Jairo Guzmán). Solo repitieron Di Benedetto, Concha y Valera. Además se pudo presentar Caín Fara, el central argentino que llegó para reforzar la zaga.

Fara jugó de stopper por derecha en reemplazo de Corzo y tuvo un buen rendimiento por su ferocidad a la hora de marca y su velocidad para cubrir espacios o anticipar al rival. Aunque fue el que cometió el penal que luego Jostin Alarcón cambiaría por gol, el argentino mostró que puede sumar mucho al equipo.

Además, Rabanal hizo ingresar a Jhon Jairo Guzmán, delantero de 15 años que mide 1.90 metros y es una de las promesas de la cantera crema. El espigado juvenil ha sido llamado en varias oportunidades a la selección peruana Sub 15, por lo que el entrenador decidió darle una oportunidad en la pretemporada junto a otros canteranos.

Los canteranos que utilizó Javier Rabanal ante Sport Boys:

Nombre edad puesto Jhefferson Rodríguez 19 Portero Rafael Guzmán 17 Defensa Christopher Loayza 18 Delantero Fabián Cabanillas 20 Volante Josué Torres 21 Defensa Sebas Flores 20 Volante Diego Vásquez 18 Volante John Jairo Guzmán 15 Delantero

En el tercer y último encuentro, la ‘U’ se paró con Jhefferson Rodríguez; Fara, Santamaría, Rafael Guzmán; Ancajima (Josué Torres), Castillo (Diogo Vásquez), Murrugarra (Sebastián Flores), Celi (Fabián Cabanillas), Carabalí; Christopher Loayza y Guzmán. De ellos, ocho son canteranos. Rabanal quiere consolidar una política de transición progresiva desde la cantera hacia el plantel profesional.

