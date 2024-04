Las estadísticas protegen, pero no siempre justifican. Universitario es el único invicto de la Liga 1 Te Apuesto 2024 (seis triunfos y tres empates), acumula 20 partidos sin caer entre el año pasado y este, y en la presente temporada recibió apenas dos goles. Sin embargo, en la última fecha perdió la punta del Apertura a manos de Cristal -venció 2 a 1 a UTC en Cajamarca y sumó 22 puntos, uno más que la ‘U’- luego de igualar sin goles ante Vallejo en Trujillo en un encuentro que tuvo rendimientos muy bajos de algunas de sus figuras como Canchita, Flores, Portocarrero y Valera. “El equipo tiene que mejorar mucho”, analizó el Orejas.

Así, con más dudas que certezas pese a sus buenos números, los cremas aguardan el debut en la Copa Libertadores ante LDU de Quito, el actual campeón de la Copa Sudamericana. El choque de este martes (9 p.m.) en el estadio Monumental de Ate será también el inicio de un mes tan cargado como crucial para el cuadro merengue: afrontará siete partidos (tres por Copa y cuatro por el torneo local) en 24 días, con más de 15 mil kilómetros de recorrido y 41 horas de vuelo.

“Tenemos la responsabilidad de jugar y competir, y en ese sentido se vienen siete partidos en abril, después siete encuentros más, será una maratón. Para ello los jugadores tienen que estar bien preparados con las variantes necesarias para estar en lo más alto posible. Lo importante es pelear todo”, había señalado el técnico Fabián Bustos hace algunos días.

El periplo de la ‘U’ empezará este martes en el Monumental, luego recibirá, nuevamente en su casa, a Alianza Atlético de Sullana tres días después. El 9 de abril visitará a Junior en Barranquilla por la Copa, el 12 visitará a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao y tiene programado chocar contra Unión Comercio en Tarapoto el 19. Botafogo en Río de Janeiro (24/04) y Comerciantes Unidos en el Monumental (28/04) son los últimos dos encuentros de un abril muy intenso.

Como punto a favor en el plano local, Universitario tendrá solo una salida a provincia en las próximas cuatro jornadas del Apertura, mientras que Cristal, el líder del certamen, tiene dos viajes y uno de ellos al Cusco, una ciudad de altura. Los rimenses visitarán a Deportivo Garcilaso en la fecha 11 y a César Vallejo en la 13. En la Copa, la ‘U’ buscará llegar vivo al cuarto partido. Luego de recibir a LDU, tendrán dos visitas consecutivas: Barranquilla (Junior) y Río de Janeiro (Botafogo).

Universitario

Fixture abril Rival Torneo Estadio Ciudad Distancia (km) Horas de vuelo 2-04 LDU Copa Libertadores Monumental Lima - - 5-04 Alianza Atlético Liga 1 Monumental Lima - - 9-04 Junior Copa Libertadores Metropolitano Roberto Meléndez Barranquilla 2577.09 km 6 horas 7 min 14-04 Boys Liga 1 Miguel Grau Callao - - 19-04 Unión Comercio Liga 1 Carlos Vidaurre Tarapoto 985 km 1 hora 20 min 24-04 Botafogo Copa Libertadores Olímpico Nilton Santos Río de Janeiro 3802 km 5 horas 28-04 C. Unidos Liga 1 Monumental Lima - -

¿Hay equipo para lograr el objetivo?

El objetivo es claro: competir en la Copa y pelear por ganar el Apertura. La pregunta es: ¿La ‘U’ tiene equipo para hacerlo? “Falta más que todo en la generación y finalización de juego, nos falta encontrar lo que estamos buscando”, hizo un análisis interno el técnico Fabián Bustos. Los cremas han logrado construir un muro defensivo casi inquebrantable con Corzo-Riveros-Di Benedetto parados por delante del portero Sebastián Britos y solo han recibido dos goles y un buen registro de un promedio de tres remates a portería recibidos por encuentro.

Pero la deuda, como lo señaló el entrenador argentino, está en ofensiva: con 13 goles a favor, son los que menos anotaciones tienen entre los cinco equipos que se ubican en la parte alta de la tabla de posiciones.

Christofer Gonzales sigue sin encontrar su mejor versión. ‘Canchita’ juega de Quispe, pero no tiene la influencia que tenía Piero en el juego. Intenta ser el conductor de la ‘U’ pero se pierde en la lentitud de su traslado y la imprecisión de sus pases. Jairo Concha tampoco ha sido el fichaje que se esperaba. Por su parte, el ecuatoriano Segundo Portocarrero no muestra más de lo que hizo Nelson Cabanillas el año pasado. “Hoy siento que no fue un buen juego, trato de dar lo mejor de mí”, señaló Portocarrero el sábado tras el empate ante Vallejo.

1 ¿Cuál sería el once de la 'U' ante LDU? El técnico Fabián Bustos mandaría este once para el debut en la Copa ante LDU:

Britos; Corzo, Riveros, Saravia, Polo, Ureña, Pérez Guedes, Gonzales, Portocarrero; Flores, Rivera.

*Saravia y Rivera ingresarán por los suspendidos Di Benedetto y Valera, respectivamente.

El mediocampo no logra compenetrarse. Y en ataque también se sufre. Edison Flores ha bajado su nivel y ha dejado de ser el referente en ofensiva, mientras que Diego Dorregaray perdió el puesto ante un Valera más combativo que goleador. José Rivera es quien ha aprovechado cada minuto que estuvo en campo ingresando en el segundo tiempo, pero tendrá que demostrar ahora que también puede hacerlo arrancando de titular. Bustos se inclinaría por él, en lugar del ‘9′ Dorregaray, para el debut en Copa. El ‘Tunche’ acompañará a Flores en la delantera.

Además de la defensa, es Polo el mejor de esta ‘U’, pero no tiene un sustituto que lo pueda suplir a la altura. Andy ha jugado todos los partidos hasta el momento. Llegará un momento en el que deba tener descanso y los cremas podrían sufrir por esa banda.

