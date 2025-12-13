Jasson Curi Chang
Un técnico joven, que mire la cantera y flexible con el 3-5-2: El perfil del entrenador ideal que busca Universitario para el Proyecto 2026
Si la designación del nuevo técnico de Universitario entraría en juego en las casas de apuestas, Betsson daría como favorito al español Javier Rabanal con cuota de 1.30. A su vez, Betano le daría a Fabián Bustos una probabilidad de 2.5; mientras que, Dorabet pagaría 5.2 por Gustavo Álvarez; y 6.5 por Ricardo Gareca. La elección, sin embargo, no es un juego al azar; todo lo contrario: es la decisión más importante antes de fin de año y el punto de partida para soñar con el tetracampeonato en la ‘U’.

