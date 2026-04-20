Por Jasson Curi Chang

Universitario no comenzó perdiendo en esos primeros minutos fatales en Arequipa (2-0 en 5′). El origen de esta caída que lo deja nocaut en el Apertura 2026 tampoco radica en el inexplicable y parchado once titular de Javier Rabanal en la UNSA con un Fértoli lleno de ganas y vacío de fútbol o con un Flores recontra suplente el martes en la Copa y capitán el domingo en la Liga 1.

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