Universitario no comenzó perdiendo en esos primeros minutos fatales en Arequipa (2-0 en 5′). El origen de esta caída que lo deja nocaut en el Apertura 2026 tampoco radica en el inexplicable y parchado once titular de Javier Rabanal en la UNSA con un Fértoli lleno de ganas y vacío de fútbol o con un Flores recontra suplente el martes en la Copa y capitán el domingo en la Liga 1.

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Tampoco está en ese empate 1-1 injusto ante Cusco FC o aquel amargo 2-2 contra Cristal, menos en el 3-1 en Andahuaylas. El principio de todos los males de este tricampeón indolente y sin alma está en las decisiones que se tomaron en las oficinas.

Primero, querer “modernizar” el banco y no buscar un técnico que entienda las bases y conceptos clásicos del 3-5-2. Para el Rabanal talla ‘small’ le quedó gigante el buzo XXL de Universitario, al que sobre la marcha ahora hace jugar con otro sistema táctico.

Segundo, quitarle el pie, despliegue, entrega y visión de Rodrigo Ureña. No correr al mercado por un jugador de sus características y confiar en Jesús Castillo por sobre todo argumento. Le sacaron una pata a la mesa donde la ‘U’ había edificado al mountruoso equipo cinco veces campeón de torneos cortos.

FBC Melgar vence 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Y tercero y más determinante. Fallar en cada refuerzo de ataque. En un Gassama amateur sin goles, en un Silveira intermitente que tiene de adorno el pasaporte y en un Bryan Reyna tirado a los leones y perdido en este coliseo romano. No hay el Lolo prometido de Álvaro Barco en una entrevista con DT. No hay apuesta cuando la moneda sigue en el aire, no hay justificación en un club donde la paciencia es lo primero que se perdió en la década gobernada por administraciones ineficientes.

En la ‘U’ hablan responden. “Cualquier cosa puede pasar. Lo que no va a pasar es que vamos a tomar decisiones apresuradas y menos hoy día”. Serán horas claves en Campomar. Y antes de la esquina, el miércoles toca recibir a Garcilaso en el Monumental.

“Hemos generado más situaciones de área que ellos. El resultado no es justo. Hemos perdido menos puntos de los que se perdieron la temporada pasada en el Apertura. El 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura, estoy convencido que jugando al futbol como hoy, podemos campeonar”… pic.twitter.com/0G7aI0wg9q — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 20, 2026

Chau, Apertura

Rabanal en su laberinto frente a los micrófonos, ahí donde juega el tercer tiempo en cada partido. Qué quiere decir el técnico, que ayer cumplió 47 años y su regalo fue volver a probar a falta de 25 minutos una línea defensiva de 4 jugadores sin éxito, cuando declara y sueña. “Estoy convencido que jugando al fútbol como hoy (ayer), podemos campeonar”. Experimentos como si la ‘U’ fuera una tarea para conseguir el título de entrenador.

“Hemos generado más situaciones de área que ellos”. Sí, la ‘U’ pateó 12 veces, Melgar 9, pero de las 4 que el ‘Dominó disparó al arco bastaron que 2 sean goles para asegurar el partido en 5 minutos de juego. Se contabiliza en los cremas el empate que se perdió Silveira mandando por encima del travesaño del arco rival.

“El resultado no es justo”, dice. De eso se trata el fútbol. En Melgar también trabajan toda la semana para ganar. Solo Concha se salva. Puso el descuento y fue el único que movió al equipo buscando cambiar el resultado. Luego se quedó sin aire y sin apoyo para ir hacia el frente.

Partido del FBC Melgar que venció 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

“Hemos perdido menos puntos de los que se perdieron la temporada pasada en el Apertura”, añadió. En sus cálculos, Rabanal aún puede perder otro partido, como le pasó a la ‘U’ 2025. La diferencia es que Alianza y Los Chankas ya se escaparon a 8 puntos en la tabla. Los cremas tienen 18, y los líderes suman 26 cada uno. Hay siete fechas en disputa.

“El 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura”, sentenció. Y sí, fue justamente cuando Carlos Compagnucci tuvo la capacidad de entender que no podía transmitirle sus ideas al plantel. Llegó Fossati, revolucionó al equipo y la ‘U’ salió campeón.

Plantel quebrado

Se halaga la entrega de Caín Fara, pero el precio que se paga es un Corzo relegado al banco o fuera de lista en el clásico. Qué desmérito hizo el capitán del centenario para no jugar. Lleva 114 minutos en el año.

Se critica a Jesús Castillo -6 balones recuperados ante Melgar- y ayer hasta Jorge Murrugarra que lo suple no entró, fue Horacio Calcaterra -6.6 de puntuación, según Sofascore- el que ocupó ese lugar cuando el equipo trataba de ordenarse.

El Tunche -sin goles oficiales es 2026- es otro efecto colateral de las malas decisiones. Ingresa cuando los partidos están perdidos cuando su efecto mágico entre el 2023 y 2025 era que ingresaba para ganarlos.

Las caras largas en el banco de suplentes aparecen en cada partido tanto como los brazos cruzados de Franco Velazco y Álvaro Barco en las tribunas. Es hora de tomar decisiones en Universitario, el club que vive a prueba todos los días.

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